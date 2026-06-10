Keisha Buchanan

L'artista britannica racconta per la prima volta il sequestro subito da adolescente. Il rapimento la costrinse a lasciare la scuola.

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Keisha Buchanan ha rivelato di essere stata rapita e trattenuta per alcune ore quando era ancora una studentessa.

La fondatrice delle Sugababes ha spiegato che l'episodio avvenne dopo l'uscita da scuola e cambiò radicalmente la sua adolescenza, spingendo i genitori a ritirarla dall'istituto che frequentava.

La confessione è arrivata durante il podcast «Live, Laugh, Luke... with Luke Hamnett». Ripercorrendo quel periodo, l'artista ha raccontato che tutto avvenne poco prima degli esami di fine scuola. «Ho avuto questo incidente poco prima dei miei esami scolastici, quando sono stata rapita», ha spiegato.

Secondo il suo racconto, qualcuno la prese all'uscita da scuola e la trattenne per alcune ore. Buchanan non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, spiegando che intende raccontare l'intera storia nel libro autobiografico a cui sta lavorando.

L'episodio ebbe conseguenze immediate sulla sua vita. I genitori decisero infatti di ritirarla dalla scuola tradizionale e indirizzarla verso un percorso educativo alternativo. Per questo motivo non sostenne gli esami previsti in quel periodo, pur completando successivamente gli studi.

Pochi mesi dopo la svolta professional

Pochi mesi dopo arrivò però la svolta professionale. Nel 2000 le Sugababes debuttarono con «Overload», brano che entrò nella Top 10 britannica e attirò l'attenzione della critica musicale.

Negli anni successivi il gruppo avrebbe conquistato il pubblico internazionale con successi come «Round Round», «Push the Button», «About You Now» e «Too Lost in You».

Quest'ultima canzone contribuì ulteriormente alla popolarità della band grazie alla presenza nella colonna sonora di «Love Actually», la commedia romantica diventata un classico delle festività natalizie.

La 41enne ha inoltre rivelato di aver iniziato un percorso terapeutico già in giovane età per affrontare le conseguenze del trauma.

Oggi, a oltre venticinque anni dall'accaduto, ha scelto di condividere pubblicamente un episodio rimasto a lungo lontano dai riflettori, ma che precedette uno dei momenti più importanti della sua carriera.