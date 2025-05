Kelsea Ballerini

Dopo l'album, il tour e «The Voice», la cantante country si prende un'estate per sé: «Voglio andare al mare, imparare a cucinare, stare con i miei cani».

Covermedia Covermedia

Kelsea Ballerini ha detto basta. Almeno per un po'. Dopo aver concluso la sua esperienza come coach nella stagione 27 di «The Voice», pubblicato il suo quinto album «Patterns» e portato in scena il suo primo tour da headliner in arene sold out, la cantante country ha annunciato l'intenzione di rallentare.

«Ho bisogno di una pausa!», ha detto con un sorriso a «Today with Jenna & Friends». «Non l'ho mai detto prima, ma credo sia davvero il momento di rallentare, capire cosa voglio fare, godermi l'estate... andare al mare? Imparare a cucinare qualcosa di nuovo? Stare con i miei cani. Ecco, questo è il mio programma».

Una pausa meritata, anche se lei stessa ammette di non riuscire mai a staccare del tutto. «Ogni volta che dico che ho tempo libero, succede qualcosa», ha confessato. «Ma sono molto aperta a tutto ciò che potrebbe arrivare».

Un possibile ritorno a «The Voice»? «Mai dire mai»

La Ballerini ha anche ripensato alla sua avventura nel talent show: «È stata una stagione bellissima, ho fatto cose fuori dalla mia comfort zone, più grandi di quanto avessi mai fatto. È stato appagante. Amo stare su quella sedia».

Quanto a un possibile ritorno a «The Voice», non si sbilancia: «Mai dire mai».

La sua storia con il programma, in effetti, è lunga: è comparsa per la prima volta nella stagione 15, è stata battle advisor nella 16 e ha sostituito Kelly Clarkson come coach nella stagione 20

. Ora, però, è tempo di mare, di cani e – forse – anche di una nuova ricetta.