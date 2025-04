Kendall Jenner criticata pesantemente per un video già diventato virale

Kendallupdates@instagram

Un video di Kendall Jenner a Parigi, in cui si vede il suo bodyguard reggerle l'ombrello, ha scatenato un acceso dibattito online, con critiche e difese che si alternano.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Kendall Jenner è di nuovo nella bufera per un video già diventato virale.

Nel filmato si vede il suo bodyguard reggere l'ombrello mentre piove leggermente.

Molti utenti, e non è la prima volta, accusano la modella di essere viziata e di approfittare del suo status privilegiato.

Altri la difendono adducendo al fatto che nei compiti del bodyguard c'è anche questo tipo di assistenza sul set. Mostra di più

Kendall Jenner è finita al centro di una polemica sui social a causa di un video che la ritrae a Parigi sul set di una campagna per L'Oreal.

Nel video, il suo bodyguard le tiene l'ombrello mentre piove leggermente. Secondo «chimagazine.it», questo gesto ha suscitato critiche da parte di molti utenti, che accusano la modella di essere viziata e di approfittare del suo status privilegiato.

Tuttavia, c'è chi difende la modella, sostenendo che il compito del bodyguard include anche questo tipo di assistenza. Non è la prima volta che la 29enne viene criticata per simili atteggiamenti, ma i suoi sostenitori sottolineano che ogni membro del team ha un ruolo specifico sul set.

Una fan ha spiegato che, durante le riprese, è fondamentale proteggere il lavoro di trucco e acconciatura per evitare ritardi e sprechi di tempo.

«Chi non lavora sui set non capisce... Quando si è sul set ognuno ha un suo ruolo e c'è anche chi regge l'ombrello», ha commentato.

Professioni diverse, altre circostanze, è vero, ma la discussione ricorda un episodio simile in cui il protagonista è stato il tennista Jannik Sinner, quando prese di mano l'ombrello a un raccattapalle.

Un atto di «cavalleria», ha scritto qualcuno.

Intanto la socialite statunitense continua a far parlare di sé per il suo aspetto impeccabile sì, ma anche per i suoi atteggiamenti controversi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.