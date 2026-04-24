La modella e celebrità dei reality americana Kendall Jenner (foto d'archivio). KEYSTONE

Kendall Jenner e Jacob Elordi sarebbero una coppia da settimane. La notizia arriva da fonti vicine alla modella e all'attore. Ecco cosa si sa.

Hai fretta? blue News riassume per te Kendall Jenner e Jacob Elordi sarebbero l'ultima coppia che è nata a Hollywood.

La notizia sarebbe stata confermata da fonti vicine alla modella e all'attore.

Nessuno dei due ha però ha dato conferme o smentito la relazione. Mostra di più

Ad Hollywood sembra essere nata una nuova coppia. E questa volta al centro delle speculazioni del clan delle Kardashian non è Kim, la cui relazione con Lewis Hamilton è ormai venuta allo scoperto, ma la sorella Kendall Jenner.

Come riporta «People», la modella starebbe vivendo una frequentazione romantica con l'attore Jacob Elordi. Una fonte vicina ai due avrebbe confermato la notizia in esclusiva.

La relazione sarebbe iniziata in modo discreto: «Si sono conosciuti negli ultimi due mesi», ha rivelato l'informatore.

Nonostante condividano lo stesso ambiente sociale, i due non avevano mai approfondito la loro conoscenza prima di questo periodo.

Gli avvistamenti in pubblico

La notizia ha iniziato a circolare con maggiore insistenza dopo alcuni avvistamenti pubblici, come scrive «Sky TG24».

I due sono stati notati insieme durante il primo weekend del Coachella Festival, in compagnia di un'altra coppia famosa e spesso sotto l'attenzione dei media. Si tratta della sorella di lei Kylie Jenner e dell'attore Timothée Chalamet.

In precedenza erano stati visti anche durante gli eventi legati agli Oscar. Elordi era candidato alla prestigiosa statuetta, mentre Kendall ha partecipato al party organizzato da Vanity Fair.

Nonostante non ci sia una conferma ufficiale dai diretti interessati, i social network sono già in fermento. Gli appassionati di gossip commentano animatamente questa possibile nuova unione.

Una lunga lista di relazioni VIP

Nonostante tra le figlie di Kris Jenner sia quella che più tiene lontana dai riflettori la propria vita privata, non sarebbe la prima relazione «celebre» per Kendall.

La modella è stata legata sentimentalmente ad Harry Styles e Bad Bunny. La relazione con il cantante portoricano era diventata molto popolare ed è sfociata anche in una campagna pubblicitaria per Gucci.

Dal canto suo, Jacob Elordi è stato coinvolto romanticamente con le attrici Joey King e Zendaya, la modella Kaia Gerber e più di recente all'influencer Olivia Jade.

È considerato uno degli scapoli più ambiti di Hollywood.