Kendall Jenner è stata multata per eccesso di velocità.

La modella andava a oltre 100 km/h dentro Los Angeles, quando è stata fermata dalla polizia.

La star dovrà pagare una multa da 363 dollari e un’ulteriore sanzione da 439 dollari. Il caso è stato chiuso, dopo il pagamento da parte della 28enne.

È la seconda volta che Kendall viene multata nel 2024. A gennaio, la sorellastra di Kim Kardashian, che viaggiava in compagnia dell’amica Hailey Bieber, non si è fermata a uno stop a Beverly Hills

. Le due donne erano a bordo della Mercedes-Benz G500 Cabriolet della Jenner, nei pressi del Beverly Hills Hotel. Le due sono state beccate a ridere mentre un poliziotto le redarguiva dal finestrino.

Nel 2019, Kendall era stata fermata a un posto di blocco poiché viaggiava nella notte a bordo della sua Range Rover a fari spenti.

Kendall è molto appassionata di auto di lusso. Pare abbia infatti una collezione del valore di oltre 2,3 milioni di dollari, che include una Cadillac Eldorado viola del 1960, una Chevrolet Corvette bianca e blu del 1957, una Camaro del 1969 e una Rolls-Royce Dawn.

