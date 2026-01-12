Kendall Jenner

La modella affronta le voci sulla sua sessualità nel podcast In «Your Dreams» e chiarisce: oggi non è così, ma resta aperta al futuro.

Covermedia Covermedia

Kendall Jenner interviene apertamente sulle voci che da anni circolano online sulla sua sessualità. La modella e star dei reality ha deciso di chiarire la propria posizione durante una recente apparizione nel podcast «In Your Dreams», affrontando il tema con toni diretti e personali.

Kendall Jenner spiega che ciò che più la colpisce non è l'argomento in sé, ma il modo in cui viene trattato. «Sapete cosa mi dà davvero fastidio? Quanto le persone siano cattive», ha raccontato.

«Non c'è un atteggiamento accogliente, non è un «se fosse così, va bene». È tutt'altro». Parole che mettono l'accento sul linguaggio aggressivo e giudicante che spesso accompagna i rumor.

La modella, 30 anni, ha poi chiarito che, se si riconoscesse come gay, crede che lo avrebbe già detto pubblicamente. «Capisco che fare coming out non sia facile per nessuno», ha spiegato, «ma conoscendomi, a questo punto della mia vita, penso che lo avrei già fatto se fosse così».

La Jenner ha aggiunto che non avrebbe problemi a vivere apertamente la propria identità, qualunque essa fosse.

Sta nascondendo qualcosa per tutelare la carriera?

Nel corso dell'intervista ha anche respinto le insinuazioni secondo cui starebbe nascondendo qualcosa per tutelare la carriera. «Ho letto cose davvero assurde, tipo che sarebbe "un problema per il business"», ha detto. «E io mi chiedo: come può esserlo? Non ha senso».

Infine Kendall Jenner ha chiarito la sua posizione attuale, lasciando però spazio al futuro. «Ad oggi non è così», ha affermato. «Non credo che lo sarò, ma non chiudo le porte alle esperienze della vita». Una presa di posizione netta, che punta a spostare l'attenzione dal pettegolezzo al rispetto.

Nei prossimi mesi la modella continuerà a essere impegnata tra passerelle internazionali, campagne di moda e progetti imprenditoriali legati al mondo beauty, mantenendo un profilo pubblico sempre più orientato all'autenticità e al controllo della propria narrazione.