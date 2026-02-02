Kendrick Lamar ha portato a casa cinque Grammy. Keystone

Oltre alle vittorie di Kendrick Lamar e Bad Bunny, anche le critiche a Donald Trump e all'ICE hanno dominato i Grammy di quest'anno. La svizzera Manon Bannerman ha perso il titolo di Best New Artist con il suo gruppo K-pop Katseye.

I vincitori

Kendrick Lamar e Bad Bunny sono i grandi vincitori della serata dei Grammy, i più importanti premi musicali al mondo.

Il primo ha vinto il Grammy per Best Rap Album con il suo album «GNX» e, insieme a SZA e alla canzone «Luther», il premio Record of the Year. Lamar ha vinto in totale cinque Grammy.

Per quanto riguarda Bad Bunny, ha vinto sia il premio Album of the Year che il premio Best Música Urbana Album con il suo album «Debí Tirar Más Fotos». Il cantante e rapper portoricano è il primo artista latinoamericano a vincere questo premio nella storia dei Grammy.

La cantante neo-pop Olivia Dean ha vinto il premio Best New Artist. La Song of the Year è andata a Billie Eilish con «Wildflower». L'artista è stata la prima persona in assoluto a vincere il premio per la terza volta.

I vincitori dei Grammy 2026 Best Rap Album – Kendrick Lamar con «GNX»

Best New Artist – Olivia Dean

Best Música Urbana Album – Bad Bunny con «Debí Tirar Más Fotos»

Best Contemporary Country Album – Jelly Roll con «Beautifully Broken»

Best Pop Vocal Album – Lady Gaga con «Mayhem»

Best Pop Solo Performance – Lola Young con "Messy"

Song of the Year – Billie Eilish con «Wildflower»

Lifetime Achievement Award – Cher

Record of the Year – Kendrick Lamar e SZA con «Luther»

Album of the Year – Bad Bunny con «Debí Tirar Más Fotos» Mostra di più

La maggior parte dei premi è stata assegnata prima dello spettacolo. Le categorie dei Grammy sono 95 in totale e Kendrick Lamar aveva già ottenuto tre premi (Best Rap Song, Best Melodic Rap Performance e Best Rap Performance).

La canzone «Golden» del film di Netflix «KPop Demon Hunters» ha vinto il primo Grammy in assoluto per il genere K-Pop. È stata premiata come Best Song for Visual Media. «Abracadabra» di Lady Gaga ha vinto il Grammy per Best Dance Pop Recording.

Una cosa curiosa è che anche il Dalai Lama ha vinto un Grammy: per la sua voce narrante! Ha infatti vinto con l'audiolibro «Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama».

E un Grammy è stato vinto, per la prima volta, dal regista Steven Spielberg. È stato premiato come produttore per il miglior film musicale con «Music for John Williams».

I perdenti

Manon Bannerman sarebbe potuta entrare nella storia della musica svizzera. È stata nominata come Best New Artist con il gruppo K-pop Katseye.

Ma, come detto, la vincitrice è stata la cantante neo-soul Olivia Dean. Ciononostante Manon ha messo in scena un'energica performance del suo successo «Gnarly» con le Katseye.

Grammy 2026: l'entrata e la prestazione mozzafiato delle Katseye, con la svizzera Manon Bannerman Una svizzera sul grande palcoscenico del premio musicale più importante al mondo. Manon Bannerman, originaria di Lucerna, è membro dei Katseye e ha entusiasmato il pubblico della 68ª edizione dei Grammy Awards con la sua performance. 02.02.2026

Anche il K-Pop è stato battuto altre due volte. La Song of the Year non è andata al brano «Golden» del trio K-pop fittizio Huntr/x della serie Netflix «KPop Demon Hunters», né ad «APT.» di Bruno Mars e della star K-pop Rosé. «APT.» ha perso anche il premio Record of the Year.

Le critiche all'ICE

Oltre alla musica, i Grammy sono stati caratterizzati soprattutto dalle critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e all'autorità statunitense per l'immigrazione ICE.

Il presentatore Trevor Noah è passato da una battuta critica all'inquilino della Casa Bianca all'altra. Nel suo monologo di apertura ha detto: «In America si beve ogni volta che si accende il telegiornale».

Se all'inizio Noah è stato piuttosto sottile, nel corso della serata si è spinto verso una critica esplicita. «Questo è il mio sesto e ultimo anno di conduzione dei Grammy. Ho amato il mio tempo, ma credo nei limiti di durata», ha detto Noah in un altro discorso.

«Voglio dare loro l'esempio che quando il tuo tempo è scaduto, devi andartene. Non si sa mai chi ci guarda». Noah non ha però fatto il nome del presidente.

È stato ancora più esplicito dopo che Billie Eilish è stata premiata per la migliore canzone, dicendo che era un onore che tutti volevano, «proprio come Trump vuole la Groenlandia. L'isola di Epstein non c'è più. Gliene serve una nuova per uscire con Bill Clinton».

I musicisti che hanno potuto portare a casa un Grammy e dire qualche parola sul palco sono stati inconfondibili. Bad Bunny ha aperto il suo discorso di accettazione con le parole: «Prima di ringraziare Dio, dico: ICE out». Il pubblico si è alzato in piedi. «Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, siamo umani e siamo americani».

Olivia Dean ha dichiarato: «Voglio dire che sono qui in piedi come nipote di immigrati. Sono il risultato del coraggio e penso che queste persone meritino di essere celebrate. Senza gli altri, non siamo niente».

Grammy 2026: Olivia Dean premiata come migliore nuova artista emergente La cantante britannica Olivia Dean è stata premiata come migliore artista emergente alla 68ª edizione dei Grammy Awards a Los Angeles. 02.02.2026

Infine anche Billie Eilish ha colto l'occasione sul palco per criticare l'ICE e Trump: «Nessuno è illegale su una terra rubata. Dobbiamo continuare ad alzare la voce e a protestare. Le nostre voci sono davvero importanti».

Anche le critiche all'ICE sono state oggetto di discussione nel primo pomeriggio. La cantante R&B Kehlani ha criticato l'ICE nel suo discorso di accettazione del premio per la migliore performance R&B.

Justin Vernon, la cui band Bon Iver è stata nominata per il miglior album di musica alternativa, ha detto di aver indossato un fischietto per onorare gli attivisti e gli osservatori che documentano il comportamento degli agenti federali nelle strade.

«Penso che la musica esista per un motivo: guarire e unire le persone», ha dichiarato all'agenzia di stampa AP. «Ma il vero lavoro viene svolto dagli osservatori sul campo a Minneapolis. Noi vogliamo solo onorarli».

Le esibizioni

Alla serata si sono esibiti, tra gli altri, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Lady Gaga, Justin Bieber e Tyler the Creator.

Le esibizioni di Lady Gaga e Justin Bieber sono state particolarmente spettacolari, ma per motivi opposti.

Lady Gaga è stata stravagante come al solito, indossando una specie di paralume rotto sulla testa mentre eseguiva «Abracadabra» tra tanta nebbia.

La performance di Justin Bieber è stata più modesta: si è esibito solo in boxer e calzini e ha cantato la canzone «Yukon», con un loop di ritmi e chitarra dal vivo. È stata la sua prima esibizione davanti a un grande pubblico dopo quattro anni.

Justin Bieber si è esibito solo in boxer e calzini. Keystone

Bad Bunny non si è esibito, anche se il presentatore Trevor Noah ha cercato di convincerlo più volte, anche in modo un po' sgradevole. Ma il portoricano ha spiegato che, dovendo esibirsi nell'halftime show del Super Bowl, era vincolato per contratto a non esibirsi in nessun altro evento importante quell'anno.

Alla fine Noah è riuscito a strappare qualche battuta al rapper, che era seduto tra il pubblico.

Le esibizioni «In Memoriam», che onorano i musicisti deceduti, sono durate ben 22 minuti. Post Malone ha eseguito un tributo rock a Ozzy Osbourne, Lauryn Hill ha reso omaggio a Roberta Flack e D'Angelo.

I momenti

A prima vista, i Grammy di quest'anno sono sembrati poco spettacolari. Eppure ogni anno si verificano dei momenti che si ricorderanno in seguito.

Per il 2026 probabilmente si ricorderà soprattutto il modo in cui Cher si è dimenticata di annunciare i nominati per il Record of the Year e ha abbandonato il palco senza tanti complimenti. Il presentatore ha quindi dovuto chiederle di tornare.

Quando finalmente ha annunciato il vincitore, ha parlato di «Luther Vandross». Si riferiva a Kendrick Lamar e SZA, la cui canzone «Luther» contiene un campione del defunto Luther Vandross.

O al momento in cui Bad Bunny ha saputo di aver vinto il Grammy per l'album dell'anno e lui è rimasto a lungo seduto con le mani davanti agli occhi e le lacrime agli occhi.

Gli outfit

Gli abiti delle star sono sempre un argomento di discussione ai Grammy. Quest'anno è stata ancora una volta Heidi Klum ad attirare l'attenzione. Ha indossato un abito color pelle, aderente e in materiale lucido che sembrava una seconda pelle.

Heidi Klum ai Grammy. Keystone

La cantante Chappell Roan è apparsa per la prima volta con un mantello color ruggine, che ha tolto sul tappeto rosso, rivelando un vestito sotto che era attaccato direttamente ai capezzoli invece che sulle spalle.

Sul tappeto rosso, alcune star hanno preso una posizione politica: Justin Bieber, Billie Eilish e Kehlani, tra gli altri, hanno indossato spille con la scritta «ICE Out».