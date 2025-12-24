Kevin Costner

La società Western Costume accusa la produzione di mancati pagamenti: il film «Horizon: An American Saga – Capitolo 2» resta rinviato a tempo indeterminato.

Covermedia Covermedia

Kevin Costner finisce di nuovo in tribunale.

L'attore, regista e produttore è stato citato in giudizio in California per una presunta violazione contrattuale legata ai costumi impiegati in «Horizon: An American Saga – Capitolo 2», secondo capitolo della sua saga western.

A presentare la causa è la Western Costume Leasing Company, che sostiene di non aver ricevuto pagamenti puntuali per il noleggio degli abiti di scena. L'azione legale, depositata presso la Los Angeles County Superior Court, chiede complessivamente oltre 370mila euro.

Nel dettaglio, l'azienda quantifica in 134mila 256 dollari il presunto arretrato per i soli costumi, pari a circa 124mila euro, sostenendo inoltre che parte del materiale non sarebbe rientrata nelle condizioni previste dagli accordi. Oltre alle somme legate al noleggio, vengono richiesti danni economici e punitivi, interessi e spese legali.

Costner, che ha finanziato il progetto anche con risorse personali, non ha commentato pubblicamente questa nuova vertenza. Nel frattempo, «Horizon: An American Saga – Capitolo 2» resta senza una data di uscita: dopo i risultati deludenti del primo film al botteghino, la distribuzione ha rinviato l'uscita «fino a nuovo avviso», pur mantenendo il titolo nel circuito festivaliero.

La causa sui costumi si aggiunge ad altri contenziosi collegati alla produzione, tra cui quello avviato dalla stunt performer Devyn LaBella, a cui Costner ha replicato definendo le accuse «assolutamente false» in un atto depositato in tribunale.