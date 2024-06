Kevin Costner

L'attore Kevin Costner chiude definitivamente la porta di fronte alla possibilità di tornare nella seconda parte della quinta stagione della serie TV «Yellowstone».

Kevin Costner ha confermato ufficialmente che non tornerà nel finale di «Yellowstone».

L'attore ha rivelato in un video condiviso su Instagram che non rivestirà i panni di John Dutton nella seconda metà della quinta e ultima stagione dello show.

«Ciao a tutti. Voglio solo farvi sapere che dopo questo lungo anno e mezzo passato a lavorare su Horizon e a fare tutte le cose necessarie, pensando a Yellowstone, una serie che amo, che so che amate anche voi, mi sono reso conto che non sarò in grado di continuare la stagione 5B o tornare in futuro», ha detto Costner nel video.

«È stato qualcosa che mi ha davvero cambiato. L'ho amata. E so che vi è piaciuta molto. E volevo solo farvi sapere che non tornerò e adoro il rapporto che siamo riusciti a creare. Ma ci vediamo al cinema», ha aggiunto.

La seconda parte della quinta stagione debutterà a novembre

Il post è arrivato a pochi giorni dalla notizia che la seconda metà della stagione 5 debutterà il 10 novembre, a oltre due anni mezzo dalla messa in onda della prima parte.

Le riprese degli episodi finali sono iniziate nel Montana a maggio, mentre Costner era impegnato nella promozione del primo film del franchise Horizon. I primi due capitoli verranno rilasciati quest'anno, mentre per la terza parte servirà ancora attendere.

La star di «Balla coi lupi» ha più volte dichiarato di non essere riuscito a conciliare gli impegni per i due show.

A maggio dello scorso anno è stato riportato che Costner avrebbe lasciato «Yellowstone» e, dopo cinque stagioni, la produzione ha scelto di far calare definitivamente il sipario sullo show.

