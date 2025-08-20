Kevin Costner

L'attore ha definito «una menzogna palese» la causa intentata contro di lui da una stuntwoman, che lo accusa di aver violato i protocolli di sicurezza nelle scene intime durante le riprese di «Horizon: An American Saga – Chapter 2».

Covermedia Covermedia

Kevin Costner, 70 anni, ha risposto con fermezza alle accuse mosse dalla stunt professionista Devyn LaBella, che lo aveva citato in giudizio a maggio per violazione di contratto.

LaBella sostiene di essere stata costretta a girare una scena di stupro simulato, violenta e non prevista dal copione, senza preavviso, senza consenso formale e senza la presenza di un coordinatore per le scene di intimità, obbligatorio per legge.

Questa settimana, l'attore e regista ha presentato alla Corte Superiore di Los Angeles una replica durissima tramite il suo team legale.

«La storia che racconta LaBella, quella di un regista insensibile che costringe una stuntwoman a subire più volte una violenta simulazione di stupro per ottenere un'inquadratura gratuita e non pianificata, è una menzogna palese», si legge nella dichiarazione.

La difesa di Costner ha inoltre precisato che la scena in questione «non riguardava violenza, nudità o sesso simulato».

Ma il caso resta complesso.

A giugno, l'intimacy coordinator del film, Celeste Chaney, ha presentato una dichiarazione a sostegno di LaBella, confermando che la stunt era stata chiamata a interpretare una «scena di stupro violenta, non programmata e non prevista», aggiungendo che «non disponeva degli indumenti protettivi adeguati a garantire copertura, sicurezza e protezione».

Il contenzioso legale si prospetta dunque acceso, mentre l'uscita della seconda parte del kolossal western diretto da Costner continua a essere accompagnata da polemiche e tensioni dietro le quinte.