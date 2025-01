Kevin Costner

L'attore ha riflettuto sull'amicizia con l'iconica cantante, condividendo un toccante ricordo dal set di «Guardia del corpo».

Covermedia Covermedia

Kevin Costner, vincitore dell'Oscar, ha celebrato sabato il suo 70esimo compleanno, condividendo su Instagram una foto d'archivio del set di «Guardia del corpo».

Lo scatto, tratto dall'account ufficiale della compianta Whitney Houston, mostra Kevin, Whitney e la parrucchiera Ellin LaVar sorridenti e felici.

«Questa foto mi ricorda quanto sia fortunato a festeggiare un altro compleanno», ha scritto l'attore nella didascalia. «Abbiamo perso una luce quando è scomparsa Whitney».

La cantante e attrice è deceduta nel 2012 a soli 48 anni. I suoi account social sono ora gestiti dagli eredi, che hanno colto l'occasione per augurare buon compleanno a Kevin: «Buon compleanno a Kevin Costner! Una foto dal dietro le quinte di «Guardia del corpo» con Kevin, Whitney ed Ellin LaVar, parrucchiera di Whitney per il film».

Costner ha anche condiviso un altro post, esprimendo gratitudine ai fan per gli auguri ricevuti. Pubblicando una foto d'infanzia in cui è vestito da cowboy, ha scritto: «Grazie per gli auguri. Se ci credete, questo ero io, già appassionato di cowboy fin da piccolo. Ecco a un altro anno di sogni da inseguire».