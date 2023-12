Kevin Spacey

Kevin Spacey travolto dallo scandalo #MeToo è ritornato in video e ha rilasciato un’intervista a Tucker Carlson, in cui ha sferrato un duro attacco alla popolare piattaforma di streaming.

Negli ultimi anni l'attore era scomparso dalle scene dopo essere stato accusato di aver abusato sessualmente di quattro uomini. L'interprete americano, 64 anni, è stato assolto lo scorso luglio 2022: la giustizia londinese l'ha ritenuto non colpevole.

Così, la star due volte premio Oscar è riapparsa in un'intervista con il giornalista Tucker Carlson, ex presentatore di Fox News licenziato per aver diffuso pubblicamente alcune teorie su presunti brogli che avrebbero favorito il democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2020.

Nell'intervista entrambi hanno fatto riferimento ai licenziamenti dalle rispettive piattaforme: Carlson da Fox News, come detto, e Spacey da Netflix. Ma l'attore ha ribadito che ogni volta che apre l’app è lì «in qualche modo».

«Netflix esiste grazie a me»

«Netflix esiste grazie a me», ha affermato il 64enne senza troppi peli sulla lingua.

L’allusione è al successo planetario che la serie «House of Cards», che lo vede protagonista, ha rappresentato per la piattaforma di streaming, che però lo ha successivamente fatto fuori dopo le pesanti accuse che hanno travolto la sua vita privata e professionale.

«Io ho dato loro un senso e loro mi hanno buttato a terra», ha sottolineato Spacey, che ha inoltre lasciato intendere che presto tornerà a lavorare.

Covermedia