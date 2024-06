Kevin Spacey

L'attore, assolto da ogni accusa, torna a parlare dei suoi comportamenti passati.

Covermedia

Kevin Spacey rivela di aver «allungato troppo le mani» su un numero significativo di uomini.

In un'intervista con Piers Morgan, il Premio Oscar – reduce da una lunga battaglia legale per difendersi da accuse di abusi sessuali -, ha ammesso di aver oltrepassato più volte il limite con molti uomini.

Alla richiesta di Morgan di far chiarezza su quei comportamenti, la star ha dichiarato di aver «toccato sessualmente delle persone», senza rendersi conto che tali comportamenti potessero risultare sgradevoli.

«Sono stato galante, sono stato gentile con le persone, sono fatto così. Ci provi con qualcuno, non vuoi essere aggressivo. Vuoi essere gentile. Vuoi vedere se risponderanno positivamente. Dovrebbero farti sapere che non vogliono farlo in modo che tu possa capire che non è consensuale e smetterla.».

Si è scusato con diversi suoi partner

«Sono assolutamente pronto al 150% ad assumermi la responsabilità per ciò che ho fatto e gli errori che ho commesso. Mi sono comportato male a volte».

Spacey rivela di aver contattato personalmente alcuni suoi ex partner per scusarsi per la sua condotta.

Il 64enne è stato denunciato da quattro uomini nel 2022 per aggressione sessuale. Si è dichiarato non colpevole e nel luglio 2023 è stato prosciolto da tutte le accuse.

Libero ma in bancarotta

Oggi Spacey è un uomo libero ma anche pieno di debiti. A Morgan ha confidato che le spese legali del processo lo hanno portato sull'orlo della bancarotta.

«Questa settimana la casa in cui ho vissuto a Baltimora è stata pignorata. La mia casa viene venduta all'asta», ha dichiarato. «Non sono sicuro di dove vivrò ora. Ma sono stato a Baltimora da quando abbiamo iniziato a girare House of Cards proprio lì.»

«Ci sono state un paio di volte in cui ho pensato che avrei presentato istanza di fallimento, ma siamo riusciti a schivarlo, almeno fino ad oggi. Ho ancora molti debiti legali che non sono riuscito a pagare. Molti milioni, sì. La casa stessa vale molti milioni».

Covermedia