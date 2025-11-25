  1. Clienti privati
Dopo un'intervista Kevin Spacey attacca il Telegraph: «Non sono un senzatetto»

SDA

25.11.2025 - 09:01

Secondo l'attore, il titolo scelto dal giornale è stato fuorviante.
Keystone

Dopo un'intervista al britannico Telegraph di quattro giorni fa, Kevin Spacey ha deciso di mettere le cose in chiaro.

Keystone-SDA

L'attore premio Oscar, infatti, aveva detto di «vivere in hotel» e «in Airbnb» perché non ha più i soldi per permettersi una casa dopo essere stato accusato di molestie sessuali ed essere stato assolto.

Ma ieri sera, Spacey è tornato sull'argomento in un video sul suo account Instagram. «Sento il bisogno di rispondere», ha spiegato.

«Non alla stampa, ma alle migliaia di persone che mi hanno contattato negli ultimi giorni offrendomi un posto dove stare, o semplicemente chiedendomi se stavo bene. Sono davvero commosso dalla vostra generosità, punto e basta», ha dichiarato il Frank Underwood di 'House of Cards'.

L'attore ha poi ringraziato Mick Brown, il giornalista del Telegraph che ha fatto l'intervista, ma ha criticato il giornale per come ha titolato l'articolo. «Ho lavorato quasi senza sosta per tutto l'anno e ne sono molto felice. Ci sono tante persone che vivono effettivamente per strada, o in auto, o in situazioni finanziarie disastrose», ha aggiunto.

«Ma è chiaro dall'articolo che non sono uno di loro. Ecco perché è stato un peccato che il Telegraph abbia scelto di minare il lavoro del proprio giornalista, usando un titolo deliberatamente fuorviante per ottenere più clic».

