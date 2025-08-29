  1. Clienti privati
Bellezza Ecco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

Covermedia

29.8.2025 - 13:00

Khloé e Kim Kardashian, le sorelle più famose della tv americana, volano insieme a Los Cabos per il rivoluzionario trattamento Muse: «Un privilegio incredibile, sogniamo che un giorno sia alla portata di tutti».

Covermedia

29.08.2025, 13:00

29.08.2025, 13:39

Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico per sottoporsi all'esclusivo trattamento «Muse» con cellule staminali, non ancora approvato negli Stati Uniti.

Khloé, 41 anni, ha raccontato la sua esperienza su Instagram, condividendo immagini e video direttamente dalla clinica: «Mi alleno cinque giorni a settimana, quindi avere un supporto per recupero, infiammazione e benessere generale è fondamentale. Senza contare il bonus dell'anti-aging, forse il mio preferito».

Poi ha aggiunto: «Sono entusiasta della scienza e sogno che un giorno questi trattamenti siano accessibili a tutti. So che è un privilegio e mi sento davvero benedetta».

Al suo fianco la sorella maggiore Kim

Al suo fianco, come spesso accade, c'era Kim. Già due anni fa la maggiore delle Kardashian aveva provato la terapia per alleviare i dolori alla spalla dopo un infortunio in palestra, definendola «un cambiamento radicale».

Stavolta è tornata in clinica per trattare il mal di schiena cronico: «Ho provato sollievo immediato, e il dolore insopportabile è finalmente sparito. Sono profondamente grata di aver avuto questa opportunità e spero che la scienza continui a evolversi».

Il trattamento sfrutta la capacità naturale delle cellule staminali di rigenerare tessuti e alleviare infiammazioni. Un approccio che unisce ricerca scientifica e fascino anti-aging, in perfetto equilibrio con l'immagine glamour delle sorelle Kardashian.

