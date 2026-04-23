Khloé Kardashian

Khloé Kardashian amplia il suo ruolo firmando una nuova serie su amicizie, maternità e vita quotidiana senza filtri.

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Khloé Kardashian torna in TV, questa volta però dietro la macchina da presa. La protagonista di «Keeping Up with the Kardashians» è infatti produttrice esecutiva di una nuova serie per Hulu, intitolata «The Girls».

Il progetto è stato annunciato durante l'evento Get Real della piattaforma e debutterà entro la fine dell'anno. La serie segue la vita quotidiana della sua cerchia più stretta, tra esperienze personali e professionali.

Secondo quanto comunicato, le protagoniste affrontano la gestione dei figli, attività imprenditoriali e dinamiche di gruppo spesso dirette e senza filtri.

Tra proposte di matrimonio a sorpresa, genitorialità in solitaria, viaggi e momenti di crescita personale, il racconto si sviluppa tra vita privata e lavoro.

«Il caos è couture – e i legami sono indissolubili»

Khloé comparirà in alcuni episodi, senza far parte del cast principale.

Al centro della narrazione ci saranno la modella Natalie Halcro, l'attrice Khadijah Haqq con la gemella Malika Haqq, l'imprenditrice Yris Palmer, Olivia Pierson e la modella Nicole Williams English.

«Il caos è couture – e i legami sono indissolubili», recita lo slogan ufficiale della serie.

Sorella di mezzo del clan Kardashian-Jenner, ha raggiunto la notorietà proprio grazie ai reality, partecipando anche allo spin-off «Khloé & Lamar» e conducendo «Revenge Body with Khloé Kardashian». È anche tra i volti e i produttori di «The Kardashians».