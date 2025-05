Kieran Culkin

Dopo l'Oscar, l'attore di «Succession» interpreterà la versione giovane dell'iconico presentatore nel film «Sunrise on the Reaping», in arrivo nel 2026.

Kieran Culkin approda nell'arena. L'attore, fresco di Oscar per «A Real Pain», interpreterà il giovane Caesar Flickerman – ruolo che fu di Stanley Tucci – nel nuovo prequel «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», in uscita al cinema il 20 novembre 2026.

Il film, diretto da Francis Lawrence e basato sul romanzo in uscita nel 2025 di Suzanne Collins, è ambientato 24 anni prima della saga originale e racconta la storia di Haymitch Abernathy durante i 50esimi Hunger Games.

«La presenza scenica di Kieran e il suo fascino irresistibile sono perfetti per Caesar Flickerman, l'ipnotico conduttore dello spettacolo più crudele di Panem», ha dichiarato Erin Westerman, co-presidente della Lionsgate Motion Picture Group.

La produttrice Nina Jacobson ha aggiunto: «La sua ironia, il suo carisma e la sua imprevedibilità lo rendono perfetto per un personaggio che trasforma la brutalità in intrattenimento».

Nel cast anche Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr. e Mckenna Grace. Il protagonista Haymitch sarà interpretato dal giovane esordiente Joseph Zada.