Camila Raznovich

Nuovo spin-off del programma di viaggio: la conduttrice esplora l'Italia tra natura e cultura.

Covermedia Covermedia

Il nuovo ciclo ha preso il via domenica 21 settembre, con un format che ricalca la formula originale: documentari, incontri con comunità locali, scorci naturali e storici raccontati in chiave narrativa.

«Quattro appuntamenti speciali in giro per l'Italia», offriranno uno sguardo su territori «fuori rotta», dove natura e tradizioni si intrecciano.

Le mete annunciate sono suggestive: Costa dei Trabocchi, L'Aquila (Capitale italiana della cultura 2026), Roma e Modena, tappe che permetteranno di raccontare storie, paesaggi e identità locali.

Appuntamento quindi ogni domenica pomeriggio alle 16.20 su Rai3, anche in streaming su RaiPlay, per un viaggio che unisce immagini suggestive e ritmo televisivo.