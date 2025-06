L'attrice Kim Cattrall (foto d'archivio). KEYSTONE

L'attrice Kim Cattrall, diva di «Sex and the City», si confessa: quattro rifiuti prima di dire sì alla parte che ha fatto la storia.

Covermedia Covermedia

Kim Cattrall non si è mai riconosciuta in Samantha Jones, eppure l'ha interpretata così bene da renderla iconica.

A 68 anni, l'attrice britannica nata a Liverpool racconta a «The Times» il dietro le quinte della sua scelta più nota: il ruolo in «Sex and the City», accettato solo dopo quattro rifiuti.

«Mi ero autoesclusa. Avevo 41 anni. Pensavo di essere troppo grande», ha spiegato. Poi qualcosa è cambiato: «Vecchiaia autoinflitta... Ma da lì in poi, i 40 sono diventati sexy. È diventato: "Ne vogliamo ancora"».

Lontana anni luce dalla libertina Samantha, la Cattrall si definisce «una monogama seriale, e anche di più». Eppure non si lamenta dell'associazione con il personaggio: «L'ho creata io, ci ho messo amore. Se verrò ricordata solo per quello, va benissimo».

La sua vita sentimentale parla chiaro: tre matrimoni finiti – l'ultimo con Mark Levinson nel 2004 – e un nuovo compagno dal 2016, il tecnico del suono Russell Thomas, conosciuto durante una trasmissione della BBC. Niente eccessi, solo la voglia di essere sé stessa, anche quando il mondo l'ha voluta diversamente.

Kim oggi non si nasconde. Non ne ha bisogno. Samantha forse le ha rubato la scena, ma lei ha vinto molto di più: il diritto di raccontarsi con autenticità.