Kim Kardashian

Adrien Brody e Tessa Thompson guidano il cast dello spettacolo teatrale ispirato a una storia vera, che segna anche l'ingresso della star nel mondo della produzione teatrale.

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Kim Kardashian debutta a Broadway come produttrice con «The Fear of 13», spettacolo che porta in scena un caso di errore giudiziario e si inserisce nel suo impegno per la riforma del sistema carcerario americano.

«Il mio impegno per la riforma della giustizia penale è sempre stato qualcosa che va oltre le politiche: riguarda le persone», ha dichiarato. «A volte il modo più efficace per cambiare le mentalità è raccontare una storia potente. «The Fear of 13» è quella storia».

Lo spettacolo racconta la vicenda di Nick Yarris, cittadino americano che ha trascorso oltre vent'anni nel braccio della morte dopo essere stato condannato ingiustamente per stupro e omicidio.

«È uno sguardo crudo e onesto sulla sua condanna e sui fallimenti del sistema che lo hanno tenuto in carcere per due decenni», ha aggiunto Kardashian. «Non potrei essere più orgogliosa di debuttare come produttrice a Broadway con un progetto così importante».

Accanto alle sue attività nella moda e nella televisione, Kardashian studia da sette anni per diventare avvocata. Dopo aver superato il cosiddetto «baby bar» (un esame intermedio di diritto negli Stati Uniti) nel dicembre 2021 al quarto tentativo, non è riuscita a ottenere l'abilitazione completa in California lo scorso anno.

Gli altri produttori dello spettacolo hanno accolto con entusiasmo il suo ingresso nel progetto: «Il messaggio di questa opera è urgente e siamo felici di accogliere Kim Kardashian e il suo attivismo nella nostra comunità teatrale», hanno dichiarato. «Il lavoro che ha fatto per portare l'attenzione sulla riforma della giustizia penale è esemplare».

Nel cast figurano Adrien Brody, che interpreta Yarris, e Tessa Thompson nel ruolo di Jackie, volontaria carceraria. Una prima versione dello spettacolo, sempre con Brody protagonista, è andata in scena a Londra alla fine del 2024.

Scritto da Lindsey Ferrentino e diretto da David Cromer, «The Fear of 13» si basa sull'omonimo documentario del 2015 firmato da David Sington. La produzione ha inoltre stretto una collaborazione con Innocence Project, impegnata nella prevenzione degli errori giudiziari e nella promozione di un sistema più equo.

Lo spettacolo ha debuttato il 14 aprile al James Earl Jones Theatre di New York.