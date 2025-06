Kim Kardashian, a sinistra, e Khloé Kardashian al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. KEYSTONE

Kim Kardashian era tra gli invitati dello stravagante matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, tenutosi a Venezia, lo scorso fine settimana. E su Instagram, la star dei reality ha mostrato il suo entusiasmo per una sposa così bella.

Kim Kardashian era tra gli ospiti VIP dei tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio del fondatore di Amazon e dell'ex conduttrice televisiva, che si sono svolti a Venezia lo scorso fine settimana.

Sulle sue storie di Instagram dopo le nozze, la star dei reality ha condiviso alcune foto del dietro le quinte della copertina digitale di «Vogue» di giugno 2025.

«Che bella sposa che sei! Abbiamo pianto tutti vedendoti camminare lungo la navata nella beatitudine!», si è congratulata con Lauren Sánchez.

«Vi meritate tutto!»

L'ex moglie di Kanye West ha poi fornito alcuni dettagli sul sontuoso matrimonio, che si è svolto sull'isola di San Giorgio Maggiore.

«Il bosco dove vi siete sposati è stato magico, ma l'amore che tutti abbiamo sentito in quella stanza è ciò che non dimenticheremo mai e il motivo per cui vi amiamo e sosteniamo entrambi così tanto», ha continuato la 44enne. «Sosterrò sempre la coppia più felice! Vi meritate tutto!».

Tra gli altri invitati al matrimonio c'erano la madre, Kris Jenner, e le sorelle Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Anche Oprah Winfrey, Gayle King, Usher e Leonardo DiCaprio hanno partecipato all'evento.

«Sono una persona diversa da quella che ero 5 anni fa»

Nell'intervista a «Vogue», Sánchez (55 anni) ha spiegato di aver scelto un abito a sirena in pizzo Dolce & Gabbana su misura per la cerimonia perché la faceva sentire una «principessa».

Ha dichiarato alla rivista di moda di essere passata da «voglio un abito semplice, sexy e moderno» a «voglio qualcosa che evochi un momento e chi sono oggi», aggiungendo: «Sono una persona diversa da quella che ero cinque anni fa».

L'imprenditore e lei si sono fidanzati nel maggio 2023.