In un'intervista toccante, la socialite racconta il dietro le quinte del suo matrimonio con il rapper.

Kim Kardashian ha vissuto la sindrome di Stoccolma durante il matrimonio con Kanye West.

Lo ha raccontato in un'intervista rilasciata durante la premiere della settima stagione del reality «The Kardashians».

«Mi sentivo sempre così male, protettiva, come se fosse mia la missione di aiutarlo», ha spiegato la star, parlando di come la sua condizione psicologica le sembrasse simile a quella di chi sviluppa una connessione con il proprio sequestratore.

L'ex moglie di Kanye ha poi condiviso il suo dolore emotivo, rivelando pensieri che spesso la tormentavano, come: «Avrei dovuto resistere» o «Avrei potuto aiutarlo». Ma è stato solo con il divorzio che, per la prima volta, ha smesso di sentirsi responsabile per lui, una consapevolezza che le ha dato la forza di andare avanti.

Kim e Kanye, sposati dal 2014 e separatisi definitivamente nel 2022, hanno quattro figli insieme: North, Saint, Chicago e Psalm. La socialite ha voluto anche smentire i rumor che circolano online, spiegando: «Non è vero che io tenga i bambini con me in modo esclusivo. Abbiamo quattro figli e non è mai stato vero che io impedisca a Kanye di vederli».