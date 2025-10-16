Kim Kardashian con l'ex marito Kanye West in un'immagine del 2020 KEYSTONE

Dopo la separazione da Kanye West, Kim Kardashian ha ritrovato la serenità e ha condiviso i dettagli della sua nuova vita.

Hai fretta? blue News riassume per te Kim kardashian ha parlato apertamente del suo matrimonio con Kanye West, oggi Ye, terminato nel 2022.

La 44enne ha rivelato che la relazione con il rapper è stata un mix di amore e caos, tossica, della quale non si pente, anche perché sono nati i loro quattro figli.

Le gocce che hanno fatto traboccare il vaso sono state le dichiarazioni di lui riguardanti le loro questioni personali, come quando rivelò che vi era la possibilità di ricorrere all'aborto.

A distanza di tre anni l'imprenditrice dice di aver ritrovato serenità e fiducia in sé stessa, anche grazie a Demna Gvasalia, suo amico e ex direttore creativo di Balenciaga.

Kanye voleva che lei indossasse un certo tipo di abbigliamento, mentre ora, dice, si sente libera di scegliere anche come vestirsi. Mostra di più

Kim Kardashian ha recentemente parlato della sua vita dopo il divorzio da Kanye West, avvenuto ufficialmente nel novembre 2022.

Durante un'intervista concessa al podcast «Call Her Daddy», riportata anche dal magazine «Chi», l'imprenditrice ha riflettuto sulla fine del suo matrimonio durato sette anni.

Nell'ombra la battaglia legale per annullare l'affidamento congiunto dei quattro figli, come riportato a marzo, che ha dato vita a una botta e risposta sui social dai contenuti pesanti. Il rapper aveva accusato la sua ex, e la sua famiglia, di traffico sessuale.

Ma quando Cooper ha chiesto quando il padre avesse visto i bambini l'ultima volta, Kim ha fatto una pausa prima di rispondere, come scrive «Elle»: «Ogni volta che li chiama e li chiede. Probabilmente sono passati un paio di mesi dall'ultima volta che abbiamo avuto sue notizie».

Kim Kardashian con la figlia North West KEYSTONE

L'imprenditrice ha parlato delle difficoltà incontrate nella relazione con Ye, questo il nuovo nome d'arte del rapper, e come alcune sue decisioni abbiano influenzato il loro equilibrio familiare.

«C’erano semplicemente molte cose che non riuscivo ad accettare», ha dichiarato, spiegando che l'amore ricevuto era spesso accompagnato da caos.

Ha ammesso di avere la tendenza a ricordare solo i momenti positivi, ma ha sottolineato di non aver più avuto relazioni tossiche da quando ha divorziato.

Il motivo del divorzio

Durante la conversazione la 44enne ha spiegato cosa l'abbia portata a porre fine alla relazione. Ha menzionato il disagio provato quando Kanye ha reso pubbliche questioni personali, come la possibilità di interrompere la prima gravidanza. «Rendere pubbliche molte cose personali è stato inaccettabile», ha affermato.

Nonostante tutto. ha spiegato, lei ha cercato di salvare la relazione, ma ha riconosciuto che lui non era disposto a fare cambiamenti salutari.

«È davvero difficile continuare una relazione che può essere tossica», ha detto, aggiungendo che la presenza dei figli rendeva la decisione ancora più complessa.

«Quando la mia salute mentale inizia a risentirne e non riesco più a fare la mamma come dovrei, allora uno di noi deve farlo», ha spiegato. Oggi, Kim guarda avanti, sostenuta dai suoi figli, e ha raccontato che la primogenita North la sprona a risposarsi.

La serenità perduta e oggi ritrovata

Non rinnega gli anni passati con l'ex marito, affermando che una relazione di oltre un decennio con quattro figli non è un fallimento.

Ma ha ammesso di aver perso la serenità, sentendosi insicura sia emotivamente che finanziariamente. Ha raccontato episodi in cui l'artista regalava le loro auto agli amici durante le sue crisi, lasciandola disorientata.

Dopo il divorzio ha sostenuto di aver ritrovato fiducia in sé stessa, soprattutto dopo aver compiuto 40 anni. Parte del merito va pure a Demna Gvasalia, suo amico e ex direttore creativo di Balenciaga.

Le opinioni altrui, anche sul look

La nativa di Los Angeles ha raccontato di aver imparato a non preoccuparsi delle opinioni altrui, un cambiamento che l'ha aiutata a riscoprire la sua identità.

Kanye West e Kim Kardashian in uno scatto del 2019 Charles Sykes/Invision/AP

Durante l'intervista, Kim non ha menzionato direttamente Kanye, ma ha ricordato quanto fosse opprimente la sua opinione sui suoi look, raccontando di un compromesso tra loro: se avesse liberato il guardaroba, lui le avrebbe rinnovato i vestiti.

Ora, oltre ad una ritrovata consapevolezza, si sente anche libera di indossare ciò che desidera.