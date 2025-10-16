Ma quando Cooper ha chiesto quando il padre avesse visto i bambini l'ultima volta, Kim ha fatto una pausa prima di rispondere, come scrive «Elle»: «Ogni volta che li chiama e li chiede. Probabilmente sono passati un paio di mesi dall'ultima volta che abbiamo avuto sue notizie».
L'imprenditrice ha parlato delle difficoltà incontrate nella relazione con Ye, questo il nuovo nome d'arte del rapper, e come alcune sue decisioni abbiano influenzato il loro equilibrio familiare.
«C’erano semplicemente molte cose che non riuscivo ad accettare», ha dichiarato, spiegando che l'amore ricevuto era spesso accompagnato da caos.
Ha ammesso di avere la tendenza a ricordare solo i momenti positivi, ma ha sottolineato di non aver più avuto relazioni tossiche da quando ha divorziato.
Il motivo del divorzio
Durante la conversazione la 44enne ha spiegato cosa l'abbia portata a porre fine alla relazione. Ha menzionato il disagio provato quando Kanye ha reso pubbliche questioni personali, come la possibilità di interrompere la prima gravidanza. «Rendere pubbliche molte cose personali è stato inaccettabile», ha affermato.
Nonostante tutto. ha spiegato, lei ha cercato di salvare la relazione, ma ha riconosciuto che lui non era disposto a fare cambiamenti salutari.
«È davvero difficile continuare una relazione che può essere tossica», ha detto, aggiungendo che la presenza dei figli rendeva la decisione ancora più complessa.
«Quando la mia salute mentale inizia a risentirne e non riesco più a fare la mamma come dovrei, allora uno di noi deve farlo», ha spiegato. Oggi, Kim guarda avanti, sostenuta dai suoi figli, e ha raccontato che la primogenita North la sprona a risposarsi.
La serenità perduta e oggi ritrovata
Non rinnega gli anni passati con l'ex marito, affermando che una relazione di oltre un decennio con quattro figli non è un fallimento.
Ma ha ammesso di aver perso la serenità, sentendosi insicura sia emotivamente che finanziariamente. Ha raccontato episodi in cui l'artista regalava le loro auto agli amici durante le sue crisi, lasciandola disorientata.
Dopo il divorzio ha sostenuto di aver ritrovato fiducia in sé stessa, soprattutto dopo aver compiuto 40 anni. Parte del merito va pure a Demna Gvasalia, suo amico e ex direttore creativo di Balenciaga.
Le opinioni altrui, anche sul look
La nativa di Los Angeles ha raccontato di aver imparato a non preoccuparsi delle opinioni altrui, un cambiamento che l'ha aiutata a riscoprire la sua identità.
Durante l'intervista, Kim non ha menzionato direttamente Kanye, ma ha ricordato quanto fosse opprimente la sua opinione sui suoi look, raccontando di un compromesso tra loro: se avesse liberato il guardaroba, lui le avrebbe rinnovato i vestiti.
Ora, oltre ad una ritrovata consapevolezza, si sente anche libera di indossare ciò che desidera.