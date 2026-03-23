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Ormai allo scoperto? Kim Kardashian e Lewis Hamilton avvistati a Tokyo tra shopping e sorrisi

Covermedia

23.3.2026 - 09:40

Kim Kardashian al Vanity Fair Oscar Party.
Kim Kardashian al Vanity Fair Oscar Party.
KEYSTONE

La coppia, ormai uscita allo scoperto, si mostra complice per le strade della capitale giapponese tra shopping di lusso e gesti affettuosi.

Covermedia

23.03.2026, 09:40

23.03.2026, 09:52

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme a Tokyo nel fine settimana, confermando con naturalezza una relazione che, dopo mesi di discrezione, si è ormai trasformata in una storia sotto gli occhi di tutti.

Le immagini diffuse dai fan sui social raccontano una scena quasi cinematografica: i due passeggiano fianco a fianco, mano nella mano, tra le vie della capitale giapponese, con un'aria rilassata e complice.

Accanto a loro anche Khloé Kardashian, presenza familiare che contribuisce a rendere il momento ancora più informale.

Kim, fondatrice del brand Skims, si lascia andare a gesti affettuosi, stringendosi al campione di Formula 1 mentre si concedono una sessione di shopping tra boutique di lusso.

Tra una vetrina e l'altra, Hamilton saluta con un cenno un fan in lontananza, mantenendo quell'equilibrio tra celebrità e spontaneità che lo contraddistingue.

In un altro video, Kardashian appare raggiante all'uscita di una boutique Vivienne Westwood, sorridendo apertamente.

Le tappe della relazione

La relazione tra i due era emersa lo scorso febbraio, quando alcune indiscrezioni li avevano segnalati nel Regno Unito per un viaggio dal sapore romantico.

Da lì, una tappa a Parigi, con arrivo in jet privato e check-in in hotel immortalato dai paparazzi. Durante quel soggiorno, Kardashian aveva condiviso un frammento della loro intimità con un video della Torre Eiffel.

Dopo settimane di riservatezza, la coppia aveva scelto di uscire allo scoperto in occasione del Super Bowl 2026, lo scorso 8 febbraio, trasformando i sospetti in una conferma pubblica.

La loro storia, però, affonda le radici nel passato. Kardashian e Hamilton si conoscono da anni: frequentavano gli stessi ambienti insieme ai rispettivi partner, la pop star Nicole Scherzinger e il rapper Kanye West. Hamilton ha avuto una relazione con la cantante dal 2007 al 2015, mentre Kardashian è stata sposata con West dal 2014 al 2022.

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