Kim Kardashian covermedia

Tramonto sul fiume Colorado e resort da sogno: la star statunitense e il campione britannico di Formula 1 alimentano i rumors dopo il Super Bowl e la fuga nelle Cotswolds.

Covermedia Covermedia

Utah – Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme durante una fuga esclusiva nel deserto dello Utah, riaccendendo le voci su una presunta relazione.

In un video ottenuto da TMZ, la star statunitense e il campione britannico di Formula 1 osservano il tramonto in una location riservata lungo il fiume Colorado. Il luogo si trova a breve distanza da Amangiri, resort a cinque stelle noto per garantire massima privacy agli ospiti più celebri.

La struttura offre suite di lusso a partire da oltre 7.000 dollari a notte, equivalenti a circa 6.500 euro, ed è considerata uno dei rifugi preferiti dalle celebrity in cerca di discrezione. Secondo il tabloid, la coppia avrebbe anche scattato un selfie insieme prima di risalire a bordo di un SUV nero parcheggiato nelle vicinanze.

L'uscita nello Utah arriva dopo la prima apparizione pubblica congiunta, avvenuta lo scorso mese al Super Bowl LX, e segue un altro incontro oltreoceano. Nei giorni precedenti, Kardashian e Hamilton erano stati fotografati mentre facevano check-in all'esclusivo Estelle Manor, nelle Cotswolds inglesi.

Per quell'occasione, Kardashian sarebbe atterrata all'aeroporto di Oxford con il suo jet privato per un soggiorno lampo di circa 24 ore. Secondo quanto riportato dal The Sun, i due avrebbero condiviso una stanza nella residenza principale del complesso, concedendosi una cena privata e un massaggio di coppia.

Kardashian e Hamilton si conoscono da anni: in passato frequentavano gli stessi ambienti insieme ai rispettivi ex partner, Kanye West e Nicole Scherzinger. Oggi, però, tra tramonti nel deserto e resort super esclusivi, la loro complicità sembra avere un sapore decisamente diverso.