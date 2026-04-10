La star dei reality show americana Kim Kardashian (foto d'archivio). KEYSTONE

Un video pubblicato su Instagram da Lewis Hamilton conferma indirettamente la relazione con Kim Kardashian dopo mesi di speculazioni e avvistamenti.

Hai fretta? blue News riassume per te Kim Kardashian e Lewis Hamilton sembrano ormai essere usciti allo scoperto, nonostante nessuna conferma ufficiale della loro relazione.

Il pilota ha pubblicato un video su Instagram a bordo di una Ferrari F40 dove si vede anche la star dei reality.

Negli ultimi mesi i due sono stati avvistati in diverse occasioni: di recente proprio durante un viaggio a Tokyo, da cui provengono le immagini del filmato. Mostra di più

Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato, ma un dettaglio condiviso sui social sembra aver reso pubblica la relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», il pilota ha pubblicato un reel su Instagram girato durante il viaggio a Tokyo, dove i due erano stati paparazzati a passeggiare insieme.

Il video mostra la coppia a bordo di una Ferrari F40, iconica automobile del Cavallino Rampante, e nelle battute finali, dopo una sequenza ricca di adrenalina e derapate, la star dei reality si rivolge alla camera con evidente entusiasmo.

Seduta accanto all'inglese, esclama: «È stato pazzesco». Questo breve commento vale più di qualsiasi dichiarazione formale.

Il viaggio a Tokyo sotto l'obiettivo dei fan

Da settimane i due sono stati avvistati insieme, come detto, nella capitale giapponese. Passeggiate, sessioni di shopping e momenti condivisi con la famiglia di lei sono stati documentati attraverso scatti pubblicati sui social.

Secondo diverse indiscrezioni, la vacanza avrebbe coinvolto anche i figli dell'influencer, nati dal precedente matrimonio con Kanye West.

Le immagini diffuse mostrano un soggiorno all'insegna della leggerezza. La coppia sembra aver cercato momenti di normalità, lontano dai riflettori ufficiali, ma sempre sotto l'attenzione dei follower.

Da amici di lunga data a partner

La storia tra Kardashian e Hamilton affonda le radici in un'amicizia decennale. I due si conoscono da oltre dieci anni e hanno mantenuto a lungo un rapporto esclusivamente amichevole.

Le prime voci su un possibile legame sentimentale sono emerse all'inizio del 2026. In seguito una serie di incontri sia in Europa che negli Stati Uniti ha rafforzato le speculazioni.

Tra i momenti più significativi figura la loro presenza al Super Bowl 2026. I due sono apparsi seduti uno accanto all'altra in un'area VIP, attirando l'interesse di fotografi e cronisti.

Secondo fonti vicine alla coppia, il rapporto si sarebbe trasformato gradualmente da amicizia a sentimento più profondo. Questo percorso spiegherebbe la scelta iniziale di non esporsi pubblicamente.

Il reel pubblicato da Hamilton segna ora un punto di svolta.