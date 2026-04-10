Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato, ma un dettaglio condiviso sui social sembra aver reso pubblica la relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian.
Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», il pilota ha pubblicato un reel su Instagram girato durante il viaggio a Tokyo, dove i due erano stati paparazzati a passeggiare insieme.
Il video mostra la coppia a bordo di una Ferrari F40, iconica automobile del Cavallino Rampante, e nelle battute finali, dopo una sequenza ricca di adrenalina e derapate, la star dei reality si rivolge alla camera con evidente entusiasmo.
Seduta accanto all'inglese, esclama: «È stato pazzesco». Questo breve commento vale più di qualsiasi dichiarazione formale.
Da settimane i due sono stati avvistati insieme, come detto, nella capitale giapponese. Passeggiate, sessioni di shopping e momenti condivisi con la famiglia di lei sono stati documentati attraverso scatti pubblicati sui social.
Secondo diverse indiscrezioni, la vacanza avrebbe coinvolto anche i figli dell'influencer, nati dal precedente matrimonio con Kanye West.
Le immagini diffuse mostrano un soggiorno all'insegna della leggerezza. La coppia sembra aver cercato momenti di normalità, lontano dai riflettori ufficiali, ma sempre sotto l'attenzione dei follower.