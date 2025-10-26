  1. Clienti privati
«Perché sta succedendo questo?» Kim Kardashian: «Ho avuto un aneurisma». Ecco la sua reazione quando l'ha scoperto

ai-scrape

26.10.2025 - 18:18

La scoperta è avvenuta durante un controllo medico di routine.
KEYSTONE

Durante la nuova stagione di «The Kardashians», Kim Kardashian rivela un episodio di salute che l'ha profondamente colpita. La scoperta di un aneurisma cerebrale ha segnato un momento difficile nella sua vita.

Antonio Fontana

26.10.2025, 18:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Kim Kardashian ha scoperto di avere un aneurisma cerebrale.
  • L'episodio è stato rivelato nella settima stagione di «The Kardashians». 
  • La notizia si aggiunge a un periodo già complesso per Kim, dopo il divorzio da Kanye West e le sue conseguenze.
Mostra di più

Il debutto della settima stagione di «The Kardashians» ha portato alla luce un momento particolarmente intenso per Kim Kardashian.

Come riportato da «Chi», nelle anticipazioni del primo episodio si vede la celebre imprenditrice condividere un'esperienza personale che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita.

Dopo la separazione da Kanye West, Kim ha scoperto di avere un aneurisma cerebrale durante un controllo medico di routine.

Il momento della rivelazione

La scena, che ha colpito profondamente il pubblico, mostra Kim mentre si sottopone a una risonanza magnetica, rivelando la diagnosi ricevuta.

«C’era un piccolo aneurisma», ha affermato con voce spezzata. La sorella Kourtney, che l'aveva accompagnata alla visita, ascoltava incredula. I medici hanno attribuito la causa dello stato di salute di Kim allo stress accumulato.

Questo episodio ha fatto emergere la tensione che la socialite ha vissuto negli ultimi anni.

Le immagini successive la mostrano in lacrime, mentre confida a Kourtney quanto la pressione della vita pubblica e la separazione dal marito abbiano influito sulla sua salute. «Perché sta succedendo questo?», si chiede con voce tremante.

La separazione da Kanye

La scoperta dell'aneurisma si aggiunge a un periodo già complesso per Kim. Dopo il divorzio ufficializzato nel novembre 2022, Kanye West ha spesso attaccato l'ex moglie sui social media.

Secondo alcune fonti, Kim ha aumentato le misure di sicurezza per proteggere i suoi quattro figli, preoccupata per la loro sicurezza. «C’erano molte cose che non riuscivo ad accettare», ha ammesso di recente la Kardashian, durante un'intervista al podcast «Call Her Daddy», affermando che la sua relazione con Kanye era diventata «tossica».

Spettacolo. Kim Kardashian rompe il silenzio su Kanye West: «La nostra relazione era tossica»

SpettacoloKim Kardashian rompe il silenzio su Kanye West: «La nostra relazione era tossica»

