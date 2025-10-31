  1. Clienti privati
Esprime i suoi dubbi Kim Kardashian rilancia la teoria del complotto: «Lo sbarco sulla Luna non è mai successo». Pronta la replica della NASA

31.10.2025 - 13:43

Le dichiarazioni di Kim Kardashian riguardo allo sbarco sulla luna del 1969 stanno facendo molto discutere.

La NASA ha risposto alle affermazioni di Kim Kardashian, che ha espresso dubbi sulla veridicità dello sbarco sulla Luna del 1969 durante un episodio di «The Kardashians» su Hulu.





Hai fretta? blue News riassume per te

  • Kim Kardashian ha espresso dei dubbi sulla veridicità dello sbarco sulla Luna del 1969.
  • Ha condiviso le sue perplessità con l'attrice Sarah Paulson, in un momento reso pubblico nella serie «The Kardashians».
  • Alla base del sospetto, ci sarebbero le parole dell'astronauta Buzz Aldrin, oltre a delle apparenti incongruenze negli scatti del 1969.
  • La NASA ha presto smentito la tesi della Kardashian, invitandola al lancio della prossima missione spaziale.
Kim Kardashian è una complottista? Probabilmente non si riconoscerebbe a pieno in questa etichetta, ma le sue parole sullo sbarco sulla Luna del 1969 stanno facendo discutere.

Come raccontato da «People», tutto nasce da un episodio di «The Kardashians», in cui la star, parlando con l'attrice Sarah Paulson ha condiviso le sue perplessità sull'impresa della NASA: «Penso che non sia successo».

Le testimonianze di Aldrin

Nel video, Kardashian - sul set della serie di Ryan Murphy, «All’s Fair» - prosegue dicendo: «Ti sto mandando un milione di articoli di interviste con Buzz Aldrin e... l'altro», riferendosi al defunto Neil Armstrong

La socialite ha scoperto alcuni commenti di Aldrin, ormai 95enne, che l'hanno portata a mettere in discussione i fatti della missione Apollo 11.

Per esempio, quando hanno chiesto all'ex astronauta qual è stato il momento più spaventoso della spedizione, lui ha risposto: «Non c'è stato nessun momento spaventoso, perché la spedizione non è mai avvenuta».

Paulson, dal canto suo, ha ascoltato le parole di Kardashian, senza però né concordare né dissentire, affermando che avrebbe fatto «un'approfondita ricerca» sull'argomento.

Le domande... che hanno già una risposta

Nello stesso episodio, la socialite ha spiegato altre ragioni che l'hanno condotta a dubitare, basandosi sulla celebre fotografia dello sbarco dell'Apollo 11: «Sulla Luna non c'è gravità, perché allora la bandiera sventola? Le scarpe che hanno esposto nel museo, quelle che hanno indossato sulla Luna, hanno un'impronta diversa rispetto alle foto. Perché? E perché non ci sono stelle?».

Anticipando le reazioni che le sue parole avrebbero suscitato, ha poi cercato di schivare le critiche: «Diranno che sono pazza, comunque. Ma andate su TikTok. Guardate voi stessi».

Come riporta sempre «People», però, gli interrogativi posti dalla Kardashian erano già stati sollevati in svariate occasioni, e a tutti è stata trovata una risposta.

La bandiera non sventolava, era semplicemente sostenuta da un'asta angolata, e le scarpe che Aldrin e Armstrong indossavano sulla Luna sono state lasciate lì, non conservate in un museo sulla Terra.

Per quanto riguarda il motivo per cui le stelle non erano visibili, ciò è dovuto alla velocità dell'otturatore utilizzata dalle fotocamere per compensare la quantità di luce riflessa dal sole (un problema che i fotografi professionisti e dilettanti devono ancora affrontare oggi quando scattano foto verso il cielo senza nuvole).

Invitata al lancio della prossima missione

La NASA non ha tardato a rispondere. L'amministratore ad interim, Sean Duffy, ha rassicurato la miliardaria 45enne:  «Sì, siamo stati sulla Luna... 6 volte!», ha scritto su X, accompagnando il suo post con la clip dell'episodio di «The Kardashians».

Duffy ha condiviso i successi della NASA, aggiungendo nel suo tweet: «E ancora meglio: il programma Artemis sta tornando sotto la guida di Donald Trump. Abbiamo vinto l'ultima corsa allo spazio e vinceremo anche questa».

Lo scambio fra i due è poi proseguito, con lo stesso Duffy che ha invitato la star al lancio della prossima missione di Artemis, al Kennedy Space Center, in Florida. 

