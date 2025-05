Kim Kardashian

Nel 2016 la socialite venne legata e imbavagliata e privata di denaro e gioielli dal valore milionario.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Otto persone sono state condannate per la rapina a mano armata subita da Kim Kardashian a Parigi nel 2016.

La socialite fu legata e imbavagliata e derubata di denaro, orologi e gioielli dal valore milionario in un hotel.

La vittima ha espresso sollievo in un comunicato, ringraziando le autorità francesi.

Lo stesso hanno fatto i suoi avvocati. Mostra di più

Kim Kardashian esprime soddisfazione a seguito della condanna di otto persone, ritenute colpevoli della rapina a mano armata di cui è stata vittima nel 2016.

Quattro sono state ritenute colpevoli per il loro coinvolgimento nell'atto criminale, durante il quale la socialite fu legata e imbavagliata e derubata di denaro, orologi e gioielli dal valore milionario in un hotel della capitale francese.

Fra queste quattro persone c'è anche Aomar Aït Khedache, 68enne mente della rapina, ha ricevuto la condanna più severa: tre anni di carcere più altri cinque anni con la condizionale. Tuttavia l'uomo non tornerà in galera, avendo già scontato la sua condanna.

Altri quattro uomini sono poi stati condannati per favoreggiamento dell'attività criminale o accuse correlate, mentre altri due sono state assolti.

Il sollievo di Kim

Dopo la sentenza di condanna, Kim ha commentato in un comunicato: «Sono profondamente grata alle autorità francesi per aver fatto giustizia in questo caso. Questo crimine rappresenta l'esperienza più terrificante della mia vita e che ha avuto un impatto duraturo su di me e sulla mia famiglia. Anche se non dimenticherò mai quello che è successo, credo nel potere della crescita e della responsabilità e prego per la guarigione di tutti. Rimango impegnata a promuovere la giustizia e un sistema legale equo».

Durante la testimonianza, Kim ha dichiarato alla corte di essere certa che sarebbe stata uccisa dai rapinatori.

Anche gli avvocati ringraziano

I legali di Kardashian hanno ringraziato la giustizia francese per aver trattato la star con «grande rispetto» durante le indagini e il successivo processo, al quale la 44enne è stata più volte chiamata a testimoniare.

«È stato un lungo viaggio da quella terribile notte del 2016 fino a quando si è presentata coraggiosamente in un'aula di tribunale di Parigi per affrontare questi criminali», hanno dichiarato. «Non vede l'ora di lasciarsi alle spalle questo tragico episodio e continuare a lavorare per migliorare il sistema di giustizia penale a favore delle vittime, degli innocenti e dei detenuti che cercano di redimersi».