Kim Kardashian Covermedia

Dopo l'uscita di un brano con la voce di North, pubblicato senza il suo consenso, Kim Kardashian starebbe valutando di modificare l'accordo di custodia con l'ex marito Kanye West. L'obiettivo? Revocargli la custodia legale congiunta.

Covermedia Covermedia

Un nuovo capitolo infuocato si aggiunge alla lunga saga Kardashian-West.

Secondo quanto riportato da TMZ, Kim Kardashian starebbe seriamente valutando l'ipotesi di trascinare in tribunale l'ex marito Kanye West - oggi noto come Ye - per chiedere la revoca della custodia legale congiunta dei loro quattro figli: North (11 anni), Saint (9), Chicago (7) e Psalm (5).

Il motivo? L'ultimo gesto del rapper, che avrebbe infranto un patto preso durante il divorzio, facendo uscire una canzone intitolata «Lonely Roads Still Go to Sunshine», in cui appare anche la voce della loro figlia maggiore, North West. Il tutto, senza aver ricevuto l'approvazione della madre.

Secondo l'accordo di divorzio siglato nel 2022, i due condividono custodia fisica e legale, ma pare che Kanye, nella pratica, veda raramente i bambini. Il vero nodo è quindi il potere decisionale su scuola, salute e - come in questo caso - esposizione mediatica. L'accordo prevede che, in caso di conflitti, le parti debbano partecipare a un'udienza privata con un giudice.

Kim non ha perso tempo: ha richiesto un'udienza d'urgenza con avvocati, mediatore e giudice, quando ha scoperto che Ye stava pianificando di rilasciare il brano insieme alla figlia e al rapper Sean «Diddy» Combs, già travolto da polemiche legali. West, inizialmente, sembrava aver fatto marcia indietro, accettando di non pubblicare la traccia. Ma 24 ore dopo, l'ha condivisa sulla piattaforma X (ex Twitter), rivendicando la sua autorità con una dichiarazione netta: «Gli uomini prendono la decisione finale».

Un gesto che, per Kim, avrebbe superato il limite. La star di «The Kardashians» sarebbe pronta ad agire legalmente per tutelare i figli e chiedere che le decisioni importanti passino solo da lei. Dopo anni di tensioni pubbliche e colpi di scena, il confronto tra le due star sembra destinato a tornare sotto i riflettori. E questa volta, sarà un giudice a scrivere il prossimo atto.