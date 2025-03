Kim Kardashian (foto d'archivio). KEYSTONE

SKKN by Kim diventa parte del marchio madre Skims di Kim Kardashian: skincare, make-up, moda e fragranze convivranno sotto un'unica, patinata identità.

Covermedia Covermedia

Kim Kardashian ha fatto di nuovo centro.

Con la sicurezza di chi conosce alla perfezione il potere del rebranding, la socialite più influente del mondo lifestyle ha annunciato che la sua linea beauty SKKN by Kim verrà ufficialmente inglobata da Skims, trasformando il brand di shapewear in una vera e propria galassia dell'estetica contemporanea.

È la terza metamorfosi della sua avventura nella bellezza, e forse la più strategica. Tutto è iniziato nel 2017 con KKW Beauty e KKW Fragrance, sigle ormai archiviate ma fondamentali nel costruire il profilo della regina dei reality come imprenditrice.

Nel 2022 la svolta più sobria ed essenziale con SKKN by Kim, inizialmente incentrato sullo skincare, poi ampliato con make-up e profumi. Ora, la decisione definitiva: consolidare tutto sotto l'insegna Skims, marchio lanciato nel 2019 e diventato in pochi anni sinonimo di comfort ultra-chic, minimalismo sensuale e body positivity patinata.

«Creare prodotti che risuonino profondamente»

«La mia missione è sempre stata creare prodotti che risuonino profondamente – che si tratti di shapewear e lingerie che danno forza, o di make-up e skincare che trasformano», ha dichiarato la fondatrice, oggi anche Chief Creative Officer. «Unire tutto sotto il marchio Skims rende questa visione ancora più chiara». E impossibile da ignorare.

L'operazione ha visto Skims acquisire non solo la quota di maggioranza detenuta da Kim in Skkn by Kim, ma anche quella minoritaria di Coty, gigante della cosmesi.

Tradotto: da ora, Skims è ufficialmente il quartier generale di tutto ciò che ha a che fare con lo stile di vita secondo la Kardashian – dalla prima pelle all'ultima cucitura.

Kim vuole ridisegnare il mondo della moda e della bellezza

Il messaggio è stato lanciato con eleganza e un pizzico di suspense sui canali social: «Siamo entusiasti di annunciare che Skims ha acquisito Skkn by Kim! Continuate a godervi i vostri prodotti skin preferiti per un periodo limitato, mentre ci prepariamo a rilanciare tutto sotto il marchio Skims».

Il rebrand completo della linea beauty è previsto per il 2026, ma il messaggio è già chiaro: Kim non vuole solo abitare il mondo della moda e della bellezza. Vuole ridisegnarlo a sua immagine e somiglianza. E in fondo, non è proprio questo il vero significato del lusso contemporaneo?