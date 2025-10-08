Kirsten Dunst

L'attrice di «Spider-Man» ha rivelato per la prima volta i dettagli della grave emergenza sanitaria che ha coinvolto il figlio minore durante le riprese del suo nuovo film a Budapest.

Kirsten Dunst ha condiviso nel podcast «SmartLess» uno dei momenti più difficili della sua vita da madre.

La star di «Bring It On» ha raccontato la drammatica emergenza che ha coinvolto il suo figlio più piccolo, James, di quattro anni, mentre la famiglia si trovava a Budapest per le riprese del film «The Entertainment System Is Down».

L'attrice, 42 anni, era partita a gennaio con il marito Jesse Plemons e i loro due figli, Ennis, 7 anni, e James, per trascorrere sei mesi in Ungheria. Ma il progetto si è trasformato in un incubo quando il piccolo ha avuto un grave problema di salute.

«Siamo partiti tutti insieme come famiglia. Li avevamo iscritti alla scuola internazionale, poi mio figlio ha avuto un'appendicite e un intervento d'urgenza, si è ripreso per una settimana e poi ha avuto un blocco intestinale. Quindi, il mio periodo a Budapest è stato orribile. È stato orribile», ha confidato Dunst.

«Mi sembra che tutti abbiano avuto un anno di m***a, ma l'inizio del nostro è stato davvero brutto»

Quando il conduttore Jason Bateman le ha fatto notare quanto fosse raro che un bambino di quattro anni avesse un'appendicite, l'attrice ha risposto con un misto di ironia e inquietudine: «Tutti dicevano: «Bevi l'acqua, è buonissima». E io: «Sì, certo, l'acqua è ottima». E ora mi chiedo: «È stata l'acqua?» Non lo so».

Ripensando ai mesi passati, la Dunst ha riassunto con schiettezza: «Mi sembra che tutti abbiano avuto un anno di m***a, ma l'inizio del nostro è stato davvero brutto».

Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono conosciuti sul set della serie «Fargo» nel 2016 e si sono sposati nel 2022. Dopo mesi di paura e solitudine lontano da casa, l'attrice è tornata a Los Angeles con la sua famiglia, pronta a lasciarsi alle spalle quella che lei stessa ha definito «una delle prove più dure della mia vita».