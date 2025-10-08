  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo Kirsten Dunst racconta il dramma del figlio: «È stato orribile»

Covermedia

8.10.2025 - 13:00

Kirsten Dunst
Kirsten Dunst

L'attrice di «Spider-Man» ha rivelato per la prima volta i dettagli della grave emergenza sanitaria che ha coinvolto il figlio minore durante le riprese del suo nuovo film a Budapest.

Covermedia

08.10.2025, 13:00

08.10.2025, 13:12

Kirsten Dunst ha condiviso nel podcast «SmartLess» uno dei momenti più difficili della sua vita da madre.

La star di «Bring It On» ha raccontato la drammatica emergenza che ha coinvolto il suo figlio più piccolo, James, di quattro anni, mentre la famiglia si trovava a Budapest per le riprese del film «The Entertainment System Is Down».

L'attrice, 42 anni, era partita a gennaio con il marito Jesse Plemons e i loro due figli, Ennis, 7 anni, e James, per trascorrere sei mesi in Ungheria. Ma il progetto si è trasformato in un incubo quando il piccolo ha avuto un grave problema di salute.

«Siamo partiti tutti insieme come famiglia. Li avevamo iscritti alla scuola internazionale, poi mio figlio ha avuto un'appendicite e un intervento d'urgenza, si è ripreso per una settimana e poi ha avuto un blocco intestinale. Quindi, il mio periodo a Budapest è stato orribile. È stato orribile», ha confidato Dunst.

«Mi sembra che tutti abbiano avuto un anno di m***a, ma l'inizio del nostro è stato davvero brutto»

Quando il conduttore Jason Bateman le ha fatto notare quanto fosse raro che un bambino di quattro anni avesse un'appendicite, l'attrice ha risposto con un misto di ironia e inquietudine: «Tutti dicevano: «Bevi l'acqua, è buonissima». E io: «Sì, certo, l'acqua è ottima». E ora mi chiedo: «È stata l'acqua?» Non lo so».

Ripensando ai mesi passati, la Dunst ha riassunto con schiettezza: «Mi sembra che tutti abbiano avuto un anno di m***a, ma l'inizio del nostro è stato davvero brutto».

Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono conosciuti sul set della serie «Fargo» nel 2016 e si sono sposati nel 2022. Dopo mesi di paura e solitudine lontano da casa, l'attrice è tornata a Los Angeles con la sua famiglia, pronta a lasciarsi alle spalle quella che lei stessa ha definito «una delle prove più dure della mia vita».

I più letti

Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»
Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
Rivoluzione ad Ambrì: via Duca e Cereda, la squadra affidata agli assistenti
Trump annulla l'ordine di Biden, via libera a una mega autostrada in Alaska
Momenti angoscianti per Bastian Baker in Afghanistan: «Ho avuto molta paura»

Altre notizie

La confessione. «Diventerò mamma», ma in realtà non è incita. Ecco spiegate le parole di Michelle Comi

La confessione«Diventerò mamma», ma in realtà non è incita. Ecco spiegate le parole di Michelle Comi

Ecco perché. Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»

Ecco perchéOlly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»

Spiato in casa. Stefano De Martino rompe il silenzio: ecco cos'è successo davvero con i video rubati

Spiato in casaStefano De Martino rompe il silenzio: ecco cos'è successo davvero con i video rubati