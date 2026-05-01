Kirsten Dunst parla del passato, presente e futuro. KEYSTONE

Kirsten Dunst ha compiuto ieri, giovedì 30 aprile, 44 anni. Al suo attivo, malgrado la sua relativamente giovane età, ha una carriera davvero impressionante. L'ha ripercorsa, parlando poi pure della famiglia e del suo futuro, al Red Sea Film Festival, tra nuovi film e riflessioni su Hollywood.

Hai fretta? blue News riassume per te Kirsten Dunst ha compiuto 44 anni il 30 aprile e solo pochi mesi fa, ospite del Red Sea Film Festival di Gedda, ha parlato dei suoi nuovi progetti cinematografici.

L'attrice, che ha già una filmografia importante, ha ricordato i ruoli che hanno segnato la sua carriera, da Spider-Man ai film con Sofia Coppola, soffermandosi anche sulla vita familiare.

Oggi Dunst sceglie i progetti con più attenzione, privilegiando quelli significativi per evitare il burnout e stare con i figli. Mostra di più

Kirsten Dunst a 44 anni è una delle attrici migliori di Hollywood e al suo attivo ha già più di 45 film all'attivo. La sua carriera, come ricorda il portale specializzato IMDb, è iniziata all'età di 3 anni in alcuni spot pubblicitari.

Sul finire del 2025 ha inaugurato la parata di stelle hollywoodiane al Red Sea Film Festival di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha ripercorso la sua lunghissima e fortunata carriera e parlato pure della sua vita privata e delle sue prospettive per il futuro.

L'attrice statunitense, reduce dalla convincente interpretazione di una reporter di guerra in «Civil War» (2024) e dopo «Roofman» (2025) con Channing Tatum che racconta la storia del ladro Jeffrey Manchester, responsabile di decine di rapine ai McDonald's, è arrivata all'evento in Arabia Saudita dopo la fine delle riprese di «The Entertainment System Is Down», il nuovo film di Ruben Östlund.

A suoi figli «interessa solo dell'Uomo Ragno»

Impossibile non partire da «Spider-Man», la trilogia di Sam Raimi (2002, 2004 e 2007) che l'ha resa celebre nel ruolo di Mary Jane Watson, la ragazza di cui s'innamora Peter Parker, interpretato da Tobey Maguire.

Un'icona anche per i suoi figli? «Non proprio», ha sorriso. «A loro interessa solo dell'Uomo Ragno. Io, però, continuo a sperare in un quarto capitolo o magari in uno spin-off dedicato al mio personaggio».

Quanto al rischio di restare imprigionata in un ruolo, Dunst ha spiegato di non averlo mai vissuto in prima persona, a differenza del marito Jesse Plemons.

«A lui è successo», ha raccontato. «Non ho visto Breaking Bad, ma so che il suo Todd è un vero villain. La gente, persino mio cugino, si chiede come possa stare con qualcuno così cattivo».

Kirsten Dunst e il marito Jesse Plemons. Imago

Da Tom Cruise...

Tra i set che ricorda con più affetto c’è «Intervista col vampiro», girato quando aveva 11 anni. «Mi trattavano tutti come una principessa», ha ricordato. «Tom Cruise fece persino installare un albero di Natale nel mio camerino».

Per quella parte, giova ricordare, è stata nominata ai Golden Globe, all'MTV Award (migliore interpretazione rivoluzionaria) e al Saturn Award (miglior giovane attrice).

...a Sofia Coppola

Fondamentale nel suo percorso è stato anche l'incontro con Sofia Coppola, arrivato dopo i successi di «Piccole donne» (1994), «Jumanji »(1995) e «Small Soldiers» (1998).

Nel 2000, infatti, proprio con Coppola convince tutti, pubblico e critica, nei panni di «Lux Lisbon» nella pellicola indipendente «Il giardino delle vergini suicide».

Con la figlia di Francis Ford torna a lavorare nel 2006 e di quell'esperienza ricorda: «In Marie Antoinette ero giovanissima e Sofia ha avuto un impatto enorme su di me», ha spiegato.

«In questo ambiente tutti cercano di cambiarti e tutto ruota attorno alla vanità. Lei invece mi ha apprezzata per quello che ero, e questo mi ha dato molta sicurezza».

«Le donne oggi hanno più voce»

Sul tema del #MeToo, Dunst è convinta che qualcosa sia cambiato a Hollywood.

«Sì, le donne oggi hanno più voce», ha detto. «Molti comportamenti sbagliati non sono più tollerati e chi resta sa di non poterla fare franca».

Personalmente, però, l’attrice non ha vissuto esperienze negative: «Devo ringraziare mia madre, che non mi ha mai lasciata sola ed è sempre stata molto protettiva».

Oggi, il rapporto con il lavoro è diverso.

«Da quando sono diventata mamma, aspetto solo progetti che abbiano davvero un significato», ha concluso.

«Voglio passare tempo con i miei figli e non tornare a quel burnout che ho già sperimentato in altri momenti della mia carriera».