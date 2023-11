La regina Letizia di Spagna indossa messaggi segreti al dito

Felipe e Letizia di Spagna questa settimana hanno visitato la redazione del quotidiano «La Razón» a Madrid. La Regina ha attirato l'attenzione con un gioiello speciale. Bild: IMAGO/Sipa USA

La regina Letizia di Spagna si è presentata a un evento ufficiale con un anello speciale al dito. Il gioiello conteneva dei messaggi d'amore: sarebbe stato un regalo delle sue due figlie.

Hai fretta? blue News riassume per te Letizia di Spagna si è presentata a un appuntamento ufficiale indossando un gioiello speciale

L'anello sulla mano della 51enne era ornato da messaggi d'amore.

Si leggeva, ad esempio, «Amor Che Tutto Move». Mostra di più

Re Felipe e la regina Letizia hanno visitato la redazione del quotidiano «La Razón» a Madrid. Il giornale conservatore festeggia quest'anno il suo 25° anniversario.

Per l'appuntamento ufficiale, Letizia, che in passato ha lavorato come giornalista, ha indossato un abito blu scuro con scollatura alla Bardot. La 51enne aveva già sfoggiato il vestito in occasione di un evento ufficiale nel 2022.

Già allora, come ha riportato per primo il sito online Adelswelt.de, l'outfit della Regina aveva lasciato perplessi gli esperti di moda, perché non è stato possibile determinare quale stilista abbia creato l'abito.

Sull'anello c'è scritto «Amor Che Tutto Move»

Letizia ha abbinato al suo look una pochette dorata di Magrit e delle décolleté di Aquazzura. Ha scelto come gioielli degli orecchini a cerchio e uno dei suoi anelli preferiti.

Il gioiello, del marchio italiano Coreterno, è ornato da uno speciale messaggio d'amore: «Amor Che Tutto Move» (l'amore muove tutto). Si tratta di una citazione dalla «Divina Commedia» di Dante Alighieri.

L'anello d'oro della regina Letizia con la scritta «Amor Che Tutto Move». Bild: Imago

All'interno dell'anello si trova l'incisione «As long as I’m Existing you will be loved», in italiano «Finché esisterò sarai amato/a». Il detto si riferirebbe a una ballata medievale.

L'anello personalizzato sarebbe stato un regalo delle due figlie, l'erede al trono Leonor e la principessa Sofia.

Le sorelle avrebbero regalato alla madre il gioiello, che costa circa 1.200 euro, per Natale. Sarebbe un simbolo del loro amore.