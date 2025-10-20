Kristen Bell

L'attrice che presta la voce ad Anna anticipa l'inizio delle registrazioni del nuovo capitolo Disney. Tra segreti blindati e un copione già definito, la pellicola promette di riportare la magia sul grande schermo nel novembre 2027.

Covermedia Covermedia

Kristen Bell è pronta a tornare nel regno di Arendelle. La star americana, voce ufficiale di Anna nel franchise Disney, inizierà a lavorare su «Frozen 3» a breve.

L'attrice, che nel frattempo ha brillato anche in «Nobody Wants This», ha raccontato a Variety di essere «sotto chiave» e di non poter rivelare nulla, nemmeno la data precisa.

«Presto. È tutto ciò che posso dire. Sono sotto stretta sorveglianza, non so nemmeno se posso dire la data», scherza Bell, aggiungendo però di avere già un calendario definito per le registrazioni.

L'attrice non ha ancora ascoltato le nuove canzoni, ma è a conoscenza della sceneggiatura completa. «All'inizio si tratta soprattutto di idee, del tipo: «Ecco dove pensiamo di andare».

È una delle grandi qualità di Disney: tutto passa attraverso mille filtri. Non per diplomazia, ma perché ognuno aggiunge qualcosa di diverso. È per questo che i film funzionano così bene: non si perde nulla».

Il terzo capitolo della saga, annunciato dal CEO di Disney Bob Iger nel febbraio 2023, arriverà nelle sale il 24 novembre 2027. A tornare nel cast vocale saranno anche Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf) e Jonathan Groff (Kristoff).

Dopo il successo planetario dei primi due film – con incassi globali di oltre 2,5 miliardi di euro – «Frozen 3» è atteso con impazienza da grandi e piccoli.