Kristen Stewart Covermedia

L'attrice e regista è la nuova proprietaria dell'iconico Highland Theatre di Highland Park.

Kristen Stewart ha acquistato un cinema storico a Los Angeles, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

L'attrice e regista ha rivelato, in un'intervista per Architectural Digest, di aver acquistato l'iconico Highland Theatre, un cinema a tre piani situato nel quartiere di Highland Park. Sebbene non abbia rivelato l'importo dell'acquisto, Stewart è entusiasta dell'investimento. «Non mi ero resa conto che stavo cercando un cinema finché questo posto non mi è stato portato all'attenzione. Poi è stato come se fosse scoccato un colpo di pistola: sono corsa verso di lui con tutto ciò che avevo», ha raccontato. «Sono affascinata dai vecchi cinema in rovina. Voglio sempre scoprire quali misteri nascondono».

Progettato dall'architetto Lewis Arthur Smith, l'Highland Theatre è stato inaugurato nel 1925. Tuttavia, dopo aver chiuso i battenti durante la pandemia di Covid-19, i proprietari hanno deciso di chiuderlo definitivamente nel febbraio 2024, a soli sei giorni dal suo 100° anniversario.

Ora, come nuova proprietaria, Kristen Stewart ha in mente di riportare il cinema alla sua gloria originale. «Penso che ci sia un modo per ridare vita all'edificio in modo che abbracci la sua storia ma porti anche qualcosa di nuovo nel quartiere e nella comunità cinematografica di Los Angeles. Questo è l'obiettivo: idee nuove», ha continuato la 35enne.

Nel corso dell'intervista, Kristen si è mostrata ottimista riguardo al futuro di Hollywood. «Il sentiero stretto che è stato tracciato deve essere ampliato, non con la diversità tokenizzata, ma facendo le cose in modo davvero diverso. Non possiamo continuare a fare lo stesso film ancora e ancora. E non possiamo voltare le spalle alle persone che sono più bisognose», ha aggiunto.

Pochi giorni fa, Kristen ha terminato le riprese della commedia-drama assurda «Full Phil», in cui recita al fianco di Woody Harrelson ed Emma Mackey. Il suo debutto alla regia, «The Chronology of Water», uscirà nei cinema del Regno Unito venerdì.