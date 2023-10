Kristen Stewart

L’attrice non aveva mai baciato nessuno prima della star di «Billie Elliot», con cui ha lavorato nel 2004 sul set di «Undertow».

Kristen Stewart ha dato il suo primo bacio a Jamie Bell. A rivelarlo è stata la stessa star di «Twilight» durante il Watch What Happens Live with Andy Cohen. L’attrice, oggi 33 anni, era appena adolescente e non aveva mai baciato nessuno. I due attori si scambiarono il bacio sul set del film del 2004 «Undertow».

«Hai seriamente dato il tuo primo vero bacio sul set?», ha chiesto il conduttore. «Sì, non è che stessimo pomiciando. È stato un po’ una beccata, ma avevo 13 o 14 anni. Ero così nervosa. Stavo andando fuori di testa».

Jamie, ad ogni modo, è stato «dolce e carino», ha confidato l’attrice. «Mi sono sentita al sicuro», ha aggiunto. «Il regista disse che non ero molto reattiva, così mi suggerì di dare solo piccoli baci a farfalla. Sicuramente non ha aiutato, ma qualunque cosa volesse dire, io non l’ho capita!».

Alla domanda se lei e Jamie siano rimasti amici, Kristen ha così scherzato: «Sono ancora in analisi! Ma sì, voglio bene a Jamie».

Nel thriller psicologico, Jamie interpretava il protagonista Chris, mentre Kristen Lila.

Covermedia