Kristen Stewart

L'attrice e la compagna si sono sposate in una cerimonia intima nella loro proprietà di Los Angeles.

Covermedia Covermedia

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposate in gran segreto. Come riporta «TMZ», la star di «Twilight» e la sceneggiatrice si sono giurate amore eterno in una cerimonia intima nella loro proprietà di Los Angeles, cinque giorni dopo aver ottenuto la licenza di matrimonio da un tribunale locale.

Una foto, pubblicata dal sito, mostra Kristen con un completo beige mentre mette l'anello al dito a Dylan. La regista di «Wrong Girls» indossava un miniabito bianco, accessoriato con un fiocco scozzese e scarpe nere.

Tra gli ospiti erano presenti Ashley Benson con il marito Brandon Davis, avvistati mentre entravano nella proprietà.

Le due spose non hanno ancora commentato ufficialmente la felice notizia.

Hanno iniziato a frequentarsi nell'agosto 2019

Kristen, 35 anni, e Dylan, 37, hanno iniziato a frequentarsi nell'agosto 2019, per poi fidanzarsi ufficialmente due anni più tardi.

Nel 2022, Kristen aveva discusso di possibili progetti di matrimonio durante una puntata del «The Late Show with Stephen Colbert», rivelando di avere in mente una «grande festa o qualcosa del genere».

«Potremmo farlo questo fine settimana, non so, e poi uscire con tutti dopo», aveva detto all'epoca. «Voglio solo farlo. Non sono una brava organizzatrice. Non riesco a fare progetti nemmeno per cena».