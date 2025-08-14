Kristin Davis

L'iconica Carrie Bradshaw è stata fondamentale nell'aiutare l'amica, affetta da dismorfia corporea negli anni più glamour dell'amata serie TV.

Dietro le luci scintillanti di «Sex and the City» si nascondeva una battaglia silenziosa.

Kristin Davis, indimenticabile interprete di Charlotte York, ha attraversato uno dei periodi più bui della sua vita, segnato da disturbi alimentari e dismorfia corporea. In quegli anni, a sostenerla, c'era l'iconica Carrie Bradshaw – Sarah Jessica Parker.

Durante un episodio del podcast «Are You a Charlotte?», l'attrice ha rivelato quanto l'amica e collega sia stata fondamentale nei giorni più difficili, quando la pressione di apparire perfetta sul set e agli occhi del pubblico rischiava di sopraffarla.

«Nel periodo in cui la serie HBO conquistava milioni di spettatori dal 1998 al 2004 – ammette – ho avuto problemi legati al peso, un conflitto con me stessa alimentato dalla pressione di apparire perfetta». Fu proprio allora che Sarah Jessica Parker decise di parlarle apertamente.

«Ci sono stati momenti in cui Sarah Jessica mi diceva: «Hai la dismorfia corporea». E io rispondevo: «Non credo, perché il mondo mi dice ogni giorno che sono a forma di pera"», ricorda Kristin. Un turbamento che le impediva persino di pensare lucidamente. «Mi ricordo che una volta sono svenuta in un parcheggio, seguivo una dieta estrema... tutta questa assurdità».

Il dolore era aggravato dai commenti superficiali di chi la incontrava per strada. «Per anni mi sono sentita dire: «Oh, ma tu non sei grassa».

Lo intendevano come un complimento, ma era come se vedessero solo la superficie, paragonandomi a Sarah Jessica. Oppure mi dicevano: «Sei più carina di persona». E io pensavo: «Okay..."».

Oggi, a 60 anni, Kristin è tornata accanto alla collega nella terza stagione di «And Just Like That...», il revival di «Sex and the City». Un nuovo capitolo che segna non solo la maturità dei personaggi, ma anche quella delle attrici che li interpretano – unite, ancora una volta, da un legame profondo dentro e fuori dal set.