L'attrice di «Sex and the City» racconta un aneddoto inatteso sulle scene intime.

Covermedia Covermedia

Kristin Davis torna a parlare di «Sex and the City» con ironia e sincerità.

L'attrice, che per sei stagioni ha interpretato Charlotte York, ha condiviso un retroscena curioso legato alle riprese di una scena romantica, diventato virale dopo la sua rivelazione pubblica.

La Davis ha raccontato l'episodio durante una puntata del suo podcast, spiegando come, in una scena particolarmente ravvicinata con un collega, sia stata colpita da un dettaglio del tutto inatteso: l'alito dell'attore, eccessivamente carico di mentine. «Ricordo solo che pensavo: «Per favore, fatemi uscire da qui"», ha detto, chiarendo che il momento, più che imbarazzante, fu surreale e difficile da gestire sul piano pratico.

Il racconto non è accompagnato da nomi né da accuse, ma serve a restituire la dimensione reale del lavoro sul set, spesso idealizzato dal pubblico. Le scene intime, spiega Davis, richiedono concentrazione, rispetto e una grande capacità di adattamento, perché non tutto può essere controllato. Anche un dettaglio apparentemente insignificante può rompere l'equilibrio della recitazione.

L'attrice riflette oggi su quell'esperienza con maggiore distacco. «Sex and the City», andata in onda tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, ha segnato un'epoca e continua a essere riletta anche attraverso gli aneddoti di chi l'ha vissuta dall'interno. Il personaggio di Charlotte, romantico e idealista, è rimasto uno dei più riconoscibili della serie, ripreso anche nello spin-off «And Just Like That...».