  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuova teoria La polizia non indagherà sul presunto omicidio di Kurt Cobain

Covermedia

14.2.2026 - 13:00

Kurt Cobain
Kurt Cobain

Un team di specialisti sostiene che il frontman dei Nirvana sia stato drogato e ucciso.

Covermedia

14.02.2026, 13:00

14.02.2026, 13:04

Non verrà aperta nessuna indagine sulla presunta uccisione di Kurt Cobain.

Finora si era pensato che il frontman dei Nirvana si fosse suicidato all'età di 27 anni con un colpo di pistola nell'aprile del 1994. Ma come riportato dal «Daily Mail», due specialisti forensi, a seguito di un'approfondita ricerca, hanno stabilito che il rocker in realtà sia stato vittima di un omicidio.

Gli specialisti sostengono di aver studiato a fondo i risultati dell'autopsia e le prove disponibili, giungendo alla conclusione che Cobain sia stato drogato con dell'eroina e poi ucciso con colpi di arma da fuoco da due o più persone.

Il resoconto dell'indagine, pubblicato sull'International Journal of Forensic Sciences, recita: «Kurt Cobain, sulla base di prove di pubblico dominio e analizzate attraverso un metodo critico multidisciplinare, è stato vittima di omicidio. Il suo corpo è stato spostato dal luogo dell'omicidio e posizionato in modo da inscenare un suicidio».

Teoria cospirazionista?. Il Daily Mail rilancia la teoria dell'omicidio: «Kurt Cobain non si è suicidato»

Teoria cospirazionista?Il Daily Mail rilancia la teoria dell'omicidio: «Kurt Cobain non si è suicidato»

La polizia non riaprirà il fascicolo

La polizia di Seattle tuttavia ha dichiarato che non riaprirà il fascicolo su Cobain a distanza di 32 anni dalla sua morte. «Il nostro detective è giunto alla conclusione che si sia trattato di suicidio e questa è la posizione che continuerà a sostenere il nostro dipartimento», si legge nel comunicato.

Cobain era sposato con Courtney Love all'epoca della sua morte. La coppia aveva una figlia, Frances Bean, oggi 33enne.

La famiglia Cobain non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla nuova pista.

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Censurato l'Uomo vitruviano di da Vinci nella sigla olimpica, si scatena la polemica sulla Rai
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
L'oro di Pinheiro Braathen fa sorridere von Grünigen: «Se lo merita. Storico per il Brasile»
Marco Odermatt manca di nuovo l'oro olimpico: «È tutta colpa mia»

Altre notizie

Morto a 48 anni. Steven Spielberg dona 25'000 dollari alla famiglia di James Van Der Beek

Morto a 48 anniSteven Spielberg dona 25'000 dollari alla famiglia di James Van Der Beek

Continua la polemica. Conti sul ritiro di Pucci a Sanremo: «Se ci sono stati errori è solo colpa mia»

Continua la polemicaConti sul ritiro di Pucci a Sanremo: «Se ci sono stati errori è solo colpa mia»

Dopo il coming out. Ralf Schumacher annuncia le nozze col compagno, ecco come ha reagito l'ex moglie

Dopo il coming outRalf Schumacher annuncia le nozze col compagno, ecco come ha reagito l'ex moglie