Kurt Cobain

Un team di specialisti sostiene che il frontman dei Nirvana sia stato drogato e ucciso.

Covermedia Covermedia

Non verrà aperta nessuna indagine sulla presunta uccisione di Kurt Cobain.

Finora si era pensato che il frontman dei Nirvana si fosse suicidato all'età di 27 anni con un colpo di pistola nell'aprile del 1994. Ma come riportato dal «Daily Mail», due specialisti forensi, a seguito di un'approfondita ricerca, hanno stabilito che il rocker in realtà sia stato vittima di un omicidio.

Gli specialisti sostengono di aver studiato a fondo i risultati dell'autopsia e le prove disponibili, giungendo alla conclusione che Cobain sia stato drogato con dell'eroina e poi ucciso con colpi di arma da fuoco da due o più persone.

Il resoconto dell'indagine, pubblicato sull'International Journal of Forensic Sciences, recita: «Kurt Cobain, sulla base di prove di pubblico dominio e analizzate attraverso un metodo critico multidisciplinare, è stato vittima di omicidio. Il suo corpo è stato spostato dal luogo dell'omicidio e posizionato in modo da inscenare un suicidio».

La polizia non riaprirà il fascicolo

La polizia di Seattle tuttavia ha dichiarato che non riaprirà il fascicolo su Cobain a distanza di 32 anni dalla sua morte. «Il nostro detective è giunto alla conclusione che si sia trattato di suicidio e questa è la posizione che continuerà a sostenere il nostro dipartimento», si legge nel comunicato.

Cobain era sposato con Courtney Love all'epoca della sua morte. La coppia aveva una figlia, Frances Bean, oggi 33enne.

La famiglia Cobain non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla nuova pista.