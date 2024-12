Kygo

Il musicista e DJ norvegese Kygo anticipa un featuring con la band capitanata da Chris Martin.

Covermedia Covermedia

Kygo non vede l'ora di produrre una super hit con i Coldplay. La star norvegese, 33 anni, ha già collaborato con Chris Martin in passato, ma mai con l'intera band.

Nella lista dei desideri per il 2025 c'è sicuramente un brano con il gruppo, come anticipato dallo stesso Kygo in un'intervista con il The Sun: «Lo spero. È uno dei miei obiettivi da quando ho iniziato a fare questo lavoro: fare una canzone con i Coldplay».

Il brano, tuttavia, non è ancora pronto. «Non abbiamo ancora nessuna canzone, ma sono sicuro che succederà».

Il musicista e DJ è poi tornato a parlare della cover del 2019 del brano di Whitney Houston «Higher Love», realizzata con la collaborazione della famiglia della defunta cantante.

«Sono stati loro a contattarmi. Avevano questa versione di Higher Love che non era mai stata ufficialmente rilasciata, e volevano produrre una nuova versione. Così ho prodotto la mia versione e a loro è piaciuta».

Kygo e Chris Martin si sono esibiti insieme in passato, creando la hit datata 2022 «The Astronaut» con il cantante dei BTS, Jin.

Nel corso della sua carriera, Kygo ha collaborato con star internazionali come Tina Turner, Donna Sumer, Rita Ora e One Republic.