Kylie Jenner pagherà i funerali dell'hairstylist Jesus Guerrero, morto a 34 anni

Kylie Jenner

Il parrucchiere era in viaggio con Jennifer Lopez nei giorni antecedenti alla tragica e improvvisa morte.

Covermedia Covermedia

Kylie Jenner pagherà personalmente i funerali dell'hairstylist Jesus Guerrero, a cui era legata da un rapporto di profonda amicizia.

Guerrero è morto improvvisamente all'età di 34 anni, la scorsa settimana. La sorella Gris Guerrero ha annunciato la tragica notizia, senza specificare il motivo della morte.

«È con il cuore gonfio di dolore che facciamo sapere al mondo che Jesus Guerrero è andato in paradiso», ha scritto su una pagina GoFundMe. «Era un figlio, un fratello, uno zio, un artista, un amico e molto altro ancora».

Gris ha aggiunto: «Purtroppo, la sua scomparsa è avvenuta in modo molto improvviso e inaspettato».

Il coiffeur delle star

Kylie aveva lavorato con Jesus per oltre quattro anni. Tra le altre famose clienti dell'hairstylist c'erano anche Katy Perry, Dua Lipa e Jessica Alba. Era in viaggio con Jennifer Lopez nei giorni antecedenti alla sua morte.

Soltanto pochi giorni fa, Kylie aveva pubblicato una foto su Instagram con Guerrero su un letto mentre lei appoggiava la testa sulla sua spalla. A gennaio, erano insieme a Parigi per la settimana della moda.

«Mi si spezza il cuore per Kylie», ha scritto su Instagram la sorellastra Kim Kardashian.

«La nostra famiglia glamour significa tanto per noi. Lavoriamo insieme, andiamo in vacanza e festeggiamo le nostre vite insieme! Il nostro grande rispetto per l'arte dei capelli e del trucco ci ha portato a incontrare alcune delle anime più gentili e a stringere alcune delle nostre migliori amicizie»

«Quindi, quando uno dei membri della nostra famiglia glamour muore, tutte le nostre anime sono distrutte».