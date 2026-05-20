Kylie Minogue

La popstar australiana rivela nel documentario «KYLIE» una nuova diagnosi arrivata nel 2021, anni dopo il tumore al seno del 2005.

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Kylie Minogue ha combattuto contro il cancro una seconda volta, mantenendo tutto lontano dai riflettori.

Alla cantante australiana era stato diagnosticato un tumore al seno nel maggio 2005. Dopo una tumorectomia e la chemioterapia, aveva scelto di condividere pubblicamente il percorso della malattia.

Nel documentario «KYLIE», disponibile su Netflix, l'interprete di «Spinning Around» racconta di aver ricevuto una nuova diagnosi all'inizio del 2021.

«Sono riuscita a tenerlo per me... Non come la prima volta», racconta, ricordando l'enorme attenzione mediatica ricevuta nel 2005. «Per fortuna ne sono uscita. Di nuovo. E ora va tutto bene. Chissà cosa c'è dietro l'angolo, ma la musica pop mi nutre... la mia passione per la musica è più forte che mai».

«A un certo punto non volevo nemmeno uscire di casa»

La cantante non si sentiva pronta a parlare pubblicamente della malattia, soprattutto mentre il successo di «Padam Padam», nel 2023, le stava aprendo nuove porte.

«Non mi sentivo obbligata a dirlo al mondo e, sinceramente, in quel momento non ci riuscivo perché ero solo l'ombra di me stessa», spiega la 57enne.

«A un certo punto non volevo nemmeno uscire di casa. «Padam Padam» mi ha aperto tante porte, ma dentro di me sapevo che il cancro non era stato soltanto un episodio nella mia vita. Volevo davvero raccontare quello che era successo per riuscire a lasciarmelo alle spalle. Durante le interviste pensavo sempre: «Adesso è il momento», ma continuavo a tenerlo per me».

Nel documentario, Kylie Minogue racconta anche che il brano «Story», contenuto nel suo sedicesimo album in studio «Tension», nasce proprio da quel periodo della sua vita.

«Avevo bisogno di qualcosa che segnasse quel momento», aggiunge, senza entrare in ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

La serie documentaria «KYLIE», composta da tre episodi, è disponibile in streaming su Netflix.