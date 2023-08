Kylie Minogue

La popstar vorrebbe la connazionale australiana in un eventuale film sulla sua vita.

Kylie Minogue vorrebbe che fosse la connazionale Margot Robbie a interpretarla in un eventuale film sulla sua vita.

La popstar australiana ha risposto senza esitazione alla domanda sull’attrice che vedrebbe meglio nei suoi panni. «Margot Robbie, nei miei sogni», ha detto la 55enne durante una recente intervista con E!Online. «Lei ha l’accento australiano giusto, quello è sicuro».

Kylie sta attualmente promuovendo la sua prossima residency a Las Vegas al The Venetian Resort, che inizierà il 3 novembre.

«Voglio che rappresenti l’essenza di ciò che è diventato uno spettacolo di Kylie, con glamour e slancio», ha spiegato la cantante in un'anteprima per la stampa. «Ho alcune versioni di brani che non sono stati ascoltati, come reinterpretazioni di canzoni, il che è entusiasmante. Balli dal vivo sui letti e costumi fantastici. Questa è la base e poi vedremo che sorprese potremmo inventarci».

Kylie ha infine ammesso di sognare un duetto con star come Beyoncé e Rihanna.

La residency a Las Vegas terminerà nel gennaio 2024.

Covermedia