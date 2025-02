Addio ad Alex Benedetti, Virgin Radio e il mondo della musica in lutto

Alex Benedetti al centro

Il direttore di Virgin Radio, Alex Benedetti, si è tolto la vita il 10 febbraio a Milano: le indagini proseguono, mentre emergono dettagli sulle difficoltà personali legate a lavori di ristrutturazione che lo avrebbero profondamente segnato.

Covermedia Covermedia

Il mondo della radiofonia italiana è in lutto per la tragica scomparsa di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, morto all'età di 53 anni.

Il dramma si è consumato il 10 febbraio 2025, quando Benedetti si è gettato dal settimo piano della sede dell'emittente a Milano, in via Turati.

Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze della sua morte, anche se le prime ricostruzioni parlano di un gesto volontario. Secondo fonti vicine all'emittente, il direttore non avrebbe lasciato alcun messaggio d'addio.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze da amici e colleghi per capire se dietro la sua decisione possano esserci stati problemi personali o professionali.

Negli ultimi tempi, Benedetti avrebbe affrontato momenti difficili legati a una ristrutturazione immobiliare finita male. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex DJ aveva avviato lavori nella sua abitazione, ma il progetto si era trasformato in un incubo, con ritardi, costi imprevisti e possibili truffe. Questi problemi, uniti a un possibile stress lavorativo, potrebbero aver inciso sul suo stato emotivo.

Il mondo della musica e della radiofonia in lutto

Nato a Udine, Benedetti aveva iniziato il suo percorso professionale come DJ giovanissimo, esibendosi in discoteche locali prima di approdare in radio. La sua passione per la musica lo aveva portato a collaborare con diverse emittenti, fino all'ingresso in Virgin Radio nel 2007. Qui aveva scalato i ranghi fino a diventare direttore nel 2018, contribuendo a plasmare il suono e lo stile dell'emittente rock più seguita in Italia.

Oltre alla musica, era un grande appassionato di Formula 1, cinema e videogiochi. I colleghi lo descrivono come una persona genuina, piena di energia e sempre disponibile.

Alla notizia della sua scomparsa, il mondo della musica e della radio ha espresso il proprio dolore. Virgin Radio ha interrotto la programmazione per un tributo speciale, mentre diversi artisti e DJ hanno condiviso messaggi di cordoglio sui social.

In segno di rispetto, è stata annullata la serata di gala prevista a Sanremo, organizzata da RadioMediaset per il Festival della Canzone Italiana.