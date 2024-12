L'amica Geniale

Candidata per il premio di Migliore serie non in lingua inglese anche «La legge di Lidia Poet».

Covermedia

«L'amica geniale 4» ottiene una nomination ai Critics Choice Awards 2025.

La produzione Rai Fiction e HBO concorrerà per il premio di Miglior serie non in lingua inglese.

La serie tv, tratta dal romanzo di Elena Ferrante «Storia della bambina perduta», vede le due protagoniste Lila (Irene Maiorino) e Lenù (Alba Rohrwacher) ormai adulte e in un'Italia in costante cambiamento.

Candidato ai Critics Choice Awards, sempre per la categoria di Miglior serie non in lingua inglese, è «La legge di Lidia Poet», produzione Netflix con protagonista Matilda De Angelis. La serie ruota attorno alla giovane protagonista a cui non è permesso di fare l'avvocato per una legge scritta dagli uomini. Nella seconda stagione la protagonista punta ancora più in alto: vuola cambiare la legge e collabora con il fratello, tentando di convincerlo a candidarsi al Parlamento per far sì che la sua proposta trovi finalmente voce.

Netflix ha ottenuto il maggior numero di nomination, ben 23, lasciandosi alle spalle HBO/Max che ne ha ottenuto 21, 20 invece per FX.

La cerimonia di premiazione si terrà il 12 gennaio con la conduzione di Chelsea Handler.

