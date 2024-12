Marco Liorni

Cristiano Malgioglio, Big Mama e Diodato tra gli ospiti dello show, condotto per la prima volta da Marco Liorni.

Covermedia Covermedia

Tutto pronto per «L'anno che verrà», il concertone del Capodanno di Rai 1, condotto quest'anno da Marco Liorni, al debutto nello show.

Come riporta Davide Maggio, il parterre sarà ricchissimo. Ad esibirsi nella notte di San Silvestro saranno: Alex Britti, Anna Oxa, Arisa, BigMama, Clementino, Cristiano Malgioglio, Diodato, Ermal Meta, J-Ax, Leo Gassman, Los Locos, Nino Frassica, Patty Pravo, Rettore, Ricchi e Poveri, Romina Power, Sal Da Vinci e Sandy Marton. Lo show andrà in onda in diretta su Rai 1 da Reggio Calabria. Liorni raccoglie l'eredità di Amadeus, che ha traslocato al Nove.

Per Liorni si preannuncia un 2025 ricchissimo di impegni, oltre a registrare le nuove puntate de «L'eredità», in onda tutti i giorni su Rai 1, il conduttore romano sarà alla guida di «Ora o mai più», programma che ha come scopo rilanciare la carriera di cantanti finiti nel dimenticatoio.

Il cast dello show – condotto da Amadeus nel 2018 e 2019 -, sarà composto dagli ex concorrenti di «Amici» Loredana Errore, Pierdavide Carone e Valerio Scanu, oltre ad Anomino Italiano, Antonella Bucci, Carlotta, Pago e gli Sugarfree.