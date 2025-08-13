  1. Clienti privati
Ecco cos'ha chiesto L'appello di Madonna a Papa Leone XIV scuote i social

Covermedia

13.8.2025 - 11:00

Madonna
Madonna
KEYSTONE

La popstar chiede al Pontefice di recarsi a Gaza per portare speranza ai bambini della Striscia. Il Vaticano, per ora, resta in silenzio.

Covermedia

13.08.2025, 11:00

13.08.2025, 11:17

L'appello lanciato ieri da Madonna a Papa Leone XIV continua a far discutere. Su Instagram, la regina del pop ha chiesto al Pontefice di visitare Gaza per portare sostegno ai bambini innocenti colpiti dalla guerra e aprire corridoi umanitari prima che sia troppo tardi.

«Santissimo Padre, per favore vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Come madre, non riesco a sopportare di vedere la loro sofferenza», ha scritto la cantante di «Material Girl».

«I bambini del mondo appartengono a tutti. Sei l'unico che non può vedersi negato l'ingresso. Abbiamo bisogno che le porte umanitarie siano completamente aperte per salvare questi bambini innocenti. Non c'è più tempo. Per favore, dì che andrai. Con amore, Madonna».

La popstar, che ieri ha festeggiato il 25° compleanno di suo figlio Rocco Ritchie, ha spiegato di aver trovato ispirazione proprio in questa ricorrenza per rivolgersi al Pontefice: «Il miglior regalo che posso fargli come madre è chiedere a tutti di fare ciò che possono per salvare i bambini innocenti coinvolti nel conflitto di Gaza».

Nel suo messaggio, Madonna ha precisato di non voler prendere posizione politica, chiedendo anche il rilascio degli ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre 2023. «La politica non può portare al cambiamento. Solo la coscienza può. Per questo mi rivolgo a un uomo di Dio», ha aggiunto.

L'artista ha anche reso noto di aver fatto donazioni a organizzazioni attive nella zona, tra cui World Central Kitchen, Women Wage Peace e Women of the Sun.

Nessuna replica del Vaticano

Al momento, dal Vaticano non è arrivata alcuna risposta ufficiale. Papa Leone XIV, primo Pontefice nato in America e salito al soglio a maggio, la scorsa settimana aveva già espresso preoccupazione per la crisi umanitaria a Gaza durante una messa a Roma, ricordando i bambini e i giovani che soffrono a causa della guerra.

Il predecessore, Papa Francesco, aveva mantenuto un contatto quotidiano con la congregazione dell'unica chiesa cattolica di Gaza fino alla sua morte, avvenuta ad aprile.

