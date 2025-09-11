Mark David Chapman in una foto d'archivio. KEYSTONE

Mark David Chapman, oggi 70enne, rimane in carcere dopo la nuova decisione della commissione: la prossima udienza è fissata per il 2027.

Covermedia Covermedia

Per la quattordicesima volta, Mark David Chapman si è visto negare la libertà vigilata. La decisione è stata pubblicata online dal Dipartimento per le correzioni e la supervisione comunitaria di New York.

Chapman, oggi 70enne, divenne idoneo alla richiesta di libertà vigilata nel 2000, 20 anni dopo aver ucciso a colpi di pistola John Lennon davanti al Dakota Building, la residenza newyorkese in cui l'ex Beatle viveva con Yoko Ono. Era l'8 dicembre 1980: Lennon, che aveva 40 anni, stava rientrando a casa dopo una serata fuori con la moglie.

Dopo l'omicidio, Chapman fu trovato in attesa delle autorità davanti all'edificio con una copia del romanzo «Il giovane Holden» di J.D. Salinger. L'anno successivo fu condannato a 20 anni di carcere fino all'ergastolo.

Nel 2022, durante la dodicesima audizione davanti alla commissione, Chapman aveva ammesso: «C'era del male nel mio cuore. Non darò la colpa a niente e a nessuno. Sapevo quello che stavo facendo, sapevo che era male, che era sbagliato, ma desideravo così tanto la fama da essere disposto a tutto, persino a togliere una vita umana».

Il verbale dell'ultima udienza, avvenuta il 27 agosto, non è ancora stato reso pubblico. La prossima è prevista per febbraio 2027.